В Калужской области за половину января подорожали огурцы, яблоки, хлеб и свинина

За первые две недели января 2021 года в Калужской области зафиксирован рост цен на некоторые продукты. В пятницу, 15 января, об этом рассказали на заседании оперативного штаба, которое провел в Калуге заместитель министра конкурентной политики Лев МАРЧЕНКОВ.

С 30 декабря по 13 января зафиксировано увеличение цен на гречку – на 0,5%, хлеб и булочные изделия – на 0,8%, свинину – на 0,7%, сметану – на 0,5%, яблоки – на 1,9%, свежие огурцы – на 5,3%.

- Минимальные цены среди соседних областных центров ЦФО в Калуге наблюдаются на вареную колбасу, подсолнечное масло, овощные консервы для детского питания, куриные яйца, сахар, соль, пшеничную муку, свежие огурцы. Максимальные – на картофель и лук репчатый, - подчеркнули в областном правительстве.

Сейчас в Калужской области минимальная цена на сахар-песок установилась на уровне 45,3 руб./кг, соль — 10,1 руб./кг, масло подсолнечное –

94,5 руб./кг, крупу гречневую – 71,9 руб./кг, рис – 59,7 руб./кг.

На рынке нефтепродуктов с 5 по 13 января текущего года оптовые цены увеличились на бензин – на 0,78%, на дизельное топливо – на 0,1%. Розничные цены существенно не изменились.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область (по состоянию на 28 декабря 2020 года) занимала

пятое место по бензину (44,92 руб./л) и первое место по дизельному топливу (45,93 руб./л).