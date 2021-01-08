Козельская епархия собирает деньги на строительство византийского храма

На днях Козельская епархия опубликовала эскизы храма в деревне Каменка Козельского района, который планируют построить на пожертвования верующих.

- В данный момент ведется работа по подготовке проектной документации и оформление разрешения на строительство храма в честь преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны и Алапаевских мучеников. Проводится работа по планировке территории, - говорится в официальном сообщении епархии. - В 2020 году было привезено около 100 машин грунта для отсыпки низинных участков. Ведется работа по благоустройству: установлена детская площадка, силами прихожан был выкопан колодец, который освящен в честь Великой княгини Елисаветы, строится небольшой приходской дом.

Согласно задумке. храм будет возведен в византийском стиле, из натурального камня — крымского ракушняка. Он станет единственным храмом, посвященным всем мученикам, погибшим под Алапаевском.

Напомним, именно там были убиты члены царской семьи и несколько приближенных к ним людей: врач Евгений Боткин, повар Иван Харитонов, лакей Алексей Трупп, горничная Анна Демидова.

Объявленный ранее сбор пожертвований на строительство храма продолжается. Как это сделать можно узнать на сайте Козельской епархии.