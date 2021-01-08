$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

Козельская епархия собирает деньги на строительство византийского храма

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 08.01.2021 18:21 0 571
Козельская епархия собирает деньги на строительство византийского храма

На днях Козельская епархия опубликовала эскизы храма в деревне Каменка Козельского района, который планируют построить на пожертвования верующих.

- В данный момент ведется работа по подготовке  проектной документации и оформление разрешения на строительство храма в честь преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны и Алапаевских мучеников.  Проводится работа  по планировке территории, - говорится в официальном сообщении епархии. - В 2020 году было привезено около 100 машин грунта для отсыпки низинных участков. Ведется работа по благоустройству: установлена детская площадка, силами прихожан был выкопан колодец, который освящен в честь Великой княгини Елисаветы, строится небольшой приходской дом.

Согласно задумке. храм будет возведен в византийском стиле, из натурального камня — крымского ракушняка. Он станет единственным храмом, посвященным всем мученикам, погибшим под Алапаевском.

Напомним, именно там были убиты члены царской семьи и несколько приближенных к ним людей: врач Евгений Боткин, повар Иван Харитонов, лакей Алексей Трупп, горничная Анна Демидова.

Объявленный ранее сбор пожертвований на строительство храма продолжается. Как это сделать можно узнать на сайте Козельской епархии.

 

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 08.01.2021 18:21 0 571
Тэги: общество церковь религия
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Программа лояльности «СберСпасибо» запустила новогоднюю акцию «Бонусы под ёлку»
«Ростелеком» приступил к тестированию системы мониторинга за вывозом мусора
ВТБ будет выпускать в цифровом виде до 40% банковских карт к 2023 году
Клиенты ВТБ могут переводить деньги из телефонной книги смартфона
ВТБ в три раза снижает платеж по автокредитам на первые полгода
Социальные учреждения Калуги оснащаются тепловизорами от «Ростелекома»
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
А по какой причине вы носите маску? 
Всего проголосовало: 1965
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Изготовление печатей и штампов на заказ
Продвижение сайта в Астане
Реально ли получить визу в Канаду с World Visa в 2021 году?

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru