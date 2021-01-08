Калуга попала в ТОП-10 народного рейтинга качества жизни, а вот медицина подкачала

Финансовый университет при Правительстве РФ опубликовал данные своего исследования качества жизни в городах страны с населением более 250 тысяч человек и ТОП-10 населенных пунктов, его возглавивших.

Этот рейтинг составляется на основе мнения жителей того или иного города о различных сторонах их жизни.

- Данные о настроениях и оценках условий жизни населения были собраны при помощи социологических исследований, проведенных в течение 2020 года, - поясняют авторы рейтинга. - В каждом из рассмотренных городов опрошено не менее 700 респондентов по репрезентативной выборке, отражающей социально-демографический профиль городов.

При оценке качества жизни в городах России в центре внимания были следующие темы:

Распространенность «деструктивного» поведения населения – бытового насилия и бытового травматизма, опасного управления автотранспортом, вызывающего повышенную смертность на дорогах и т.д.,

Конфликтность социальных отношений, включая обращения в суд и правоохранительные органы, конфликты с финансовыми компаниями – банками и страховыми компаниями вокруг вы- платы кредитов, страховых возмещений и т.д.,

Интерес к культурным ценностям – театрам, выставкам, музеям, книгам, а также стремление к получению хорошего образования для себя и детей,

Склонность к миграции в поисках лучшей жизни,

Уровень дохода населения, отражаемый через интерес к приобретению различных товаров и услуг,

Состояние городской инфраструктуры и качество городского управления

На основании этих данных и был рассчитан единый Индекс качества жизни. Калуга – в лидерах, а ТОП-10 выглядит так:

Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Калуга, Казань, Екатеринбург, Севастополь, Сочи, Калининград, Набережные Челны.

При этом в десятке городов, где по мнению местных жителей деструктивное поведение распространено в наименьшей степени, Калуга вторая.

Видимо, безобразные выходки вандалов во дворике Краеведческого музея, где разбили ледяные скульптуры, и в сквере Волкова, где бессовестно порушили 200 снеговиков, вылепленных калужанами в честь Нового года, повлияют на рейтинг нашего города в 2021 году. А в 2020-м десятка лидеров выглядит так:

Москва, Калуга, Калининград, Санкт-Петербург, Владикавказ, Рязань, Иваново, Липецк, Мурманск, Белгород.

А вот в десятке городов с наименьшей конфликтностью социальной среды наш город на шестом месте:

Череповец, Сургут, Севастополь, Якутск, Грозный, Калуга, Нижневартовск, Новороссийск, Набережные Челны, Нижний Новгород.

Четвертое место Калуга заняла и в списке городов с самым высоким спросом на культурные ценности:

Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Калуга, Орел, Тверь, Иваново, Калининград, Владимир, Брянск.

Городом с высоким уровнем потребления и материального благополучия калужане областной центр не считают. В ТОП-10 этого рейтинга Калуга не вошла. Здесь лучшие:

Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Череповец, Тюмень, Екатеринбург, Казань, Челябинск, Самара, Краснодар.

Однако в ТОПе городов, где, по мнению местных жителей, имеются лучшие дороги и лучше всего функционирует дорожное хозяйство, включая дорожную полицию и общественный транспорт, а также низка вероятность попасть в пробку и ДТП, Калуга уступает только столице Чечни и Набережным Челнам:

Грозный, Набережные Челны, Калуга, Волжский, Саранск, Якутск, Курск, Стерлитамак, Тюмень, Липецк.

А вот оценку работе медицины калужане дали такую, что в ТОП-10 этого рейтинга наш город не вошел. Тут в лидерах:

Москва, Калининград, Владикавказ, Севастополь, Санкт-Петербург, Грозный, Новокузнецк, Липецк, Челябинск, Владимир.

Попала Калуга и в список городов, у жителей которых меньше всего претензий к среднему и высшему образованию. Здесь мы восьмые.

Тамбов, Екатеринбург, Сочи, Нижний Новгород, Волжский, Калининград, Тюмень, Калуга, Ижевск, Петрозаводск.

Калужская система ЖКХ по мнению калужан недостойна быть в списке лучших. Десятка лидеров по этому показателю обошлась без Калуги и выглядит так:

Грозный, Нижневартовск, Новосибирск, Якутск, Йошкар-Ола, Симферополь, Белгород, Ижевск, Уфа, Севастополь.

Это может показаться парадоксальным, но, по мнению горожан, не является Калуга и городом, где имеется самая благоприятная для создания и ведения бизнеса обстановка. Тут в лидерах следующие города:

Нижний Тагил, Тольятти, Набережные Челны, Владикавказ, Череповец, Краснодар, Тамбов, Магнитогорск, Нижний Новгород, Новосибирск.

Зато Калуга в ТОП-10 городов с наименее конфликтными отношениями населения с местными властями. Здесь мы седьмые:

Грозный, Симферополь, Махачкала, Казань, Пенза, Рязань, Калуга, Владимир, Чита, Йошкар-Ола.

С миграцией в Калуге тоже беда. Калуга не попала в список десятки городов с самой низкой склонностью населения к миграции на новое место жительства в поисках лучшей жизни. Ее ищет наименьшее количество жителей следующих городов:

Грозный, Йошкар-Ола, Вологда, Пенза, Орел, Махачкала, Смоленск, Ставрополь, Чебоксары, Магнитогорск.

Итоговый рейтинг по России выглядит так: