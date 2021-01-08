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Калуга попала в ТОП-10 народного рейтинга качества жизни, а вот медицина подкачала

Опубликовано: 08.01.2021 11:00 7 1299
Калуга попала в ТОП-10 народного рейтинга качества жизни, а вот медицина подкачала

Финансовый университет при Правительстве РФ опубликовал данные своего исследования качества жизни в городах страны с населением более 250 тысяч человек и ТОП-10 населенных пунктов, его возглавивших.

Этот рейтинг составляется на основе мнения жителей того или иного города о различных сторонах их жизни.

- Данные о настроениях и оценках условий жизни населения были собраны при помощи социологических исследований, проведенных в течение 2020 года, - поясняют авторы рейтинга. - В каждом из рассмотренных городов опрошено не менее 700 респондентов по репрезентативной выборке, отражающей социально-демографический профиль городов.

При оценке качества жизни в городах России в центре внимания были следующие темы:

  • Распространенность «деструктивного» поведения населения – бытового насилия и бытового травматизма, опасного управления автотранспортом, вызывающего повышенную смертность на дорогах и т.д.,
  • Конфликтность социальных отношений, включая обращения в суд и правоохранительные органы, конфликты с финансовыми компаниями – банками и страховыми компаниями вокруг вы- платы кредитов, страховых возмещений и т.д.,
  • Интерес к культурным ценностям – театрам, выставкам, музеям, книгам, а также стремление к получению хорошего образования для себя и детей,
  • Склонность к миграции в поисках лучшей жизни,
  • Уровень дохода населения, отражаемый через интерес к приобретению различных товаров и услуг,
  • Состояние городской инфраструктуры и качество городского управления

На основании этих данных и был рассчитан единый Индекс качества жизни. Калуга – в лидерах, а ТОП-10 выглядит так:

  1. Москва,
  2. Санкт-Петербург,
  3. Грозный,
  4. Калуга,
  5. Казань,
  6. Екатеринбург,
  7. Севастополь,
  8. Сочи,
  9. Калининград,
  10. Набережные Челны.

При этом в десятке городов, где по мнению местных жителей деструктивное поведение распространено в наименьшей степени, Калуга вторая.

Видимо, безобразные выходки вандалов во дворике Краеведческого музея, где разбили ледяные скульптуры, и в сквере Волкова, где бессовестно порушили 200 снеговиков, вылепленных калужанами в честь Нового года, повлияют на рейтинг нашего города в 2021 году. А в 2020-м десятка лидеров выглядит так:

  1. Москва,
  2. Калуга,
  3. Калининград,
  4. Санкт-Петербург,
  5. Владикавказ,
  6. Рязань,
  7. Иваново,
  8. Липецк,
  9. Мурманск,
  10. Белгород.

А вот в десятке городов с наименьшей конфликтностью социальной среды наш город на шестом месте:

  1. Череповец,
  2. Сургут,
  3. Севастополь,
  4. Якутск,
  5. Грозный,
  6. Калуга,
  7. Нижневартовск,
  8. Новороссийск,
  9. Набережные Челны,
  10. Нижний Новгород.

Четвертое место Калуга заняла и в списке городов с самым высоким спросом на культурные ценности:

  1. Москва,
  2. Санкт-Петербург,
  3. Ярославль,
  4. Калуга,
  5. Орел,
  6. Тверь,
  7. Иваново,
  8. Калининград,
  9. Владимир,
  10. Брянск.

Городом с высоким уровнем потребления и материального благополучия калужане областной центр не считают. В ТОП-10 этого рейтинга Калуга не вошла. Здесь лучшие:

  1. Москва,
  2. Санкт-Петербург,
  3. Сочи,
  4. Череповец,
  5. Тюмень,
  6. Екатеринбург,
  7. Казань,
  8. Челябинск,
  9. Самара,
  10. Краснодар.

Однако в ТОПе городов, где, по мнению местных жителей, имеются лучшие дороги и лучше всего функционирует дорожное хозяйство, включая дорожную полицию и общественный транспорт, а также низка вероятность попасть в пробку и ДТП, Калуга уступает только столице Чечни и Набережным Челнам:

  1. Грозный,
  2. Набережные Челны,
  3. Калуга,
  4. Волжский,
  5. Саранск,
  6. Якутск,
  7. Курск,
  8. Стерлитамак,
  9. Тюмень,
  10. Липецк.

А вот оценку работе медицины калужане дали такую, что в ТОП-10 этого рейтинга наш город не вошел. Тут в лидерах:

  1. Москва,
  2. Калининград,
  3. Владикавказ,
  4. Севастополь,
  5. Санкт-Петербург,
  6. Грозный,
  7. Новокузнецк,
  8. Липецк,
  9. Челябинск,
  10. Владимир.

Попала Калуга и в список городов, у жителей которых меньше всего претензий к среднему и высшему образованию. Здесь мы восьмые.

  1. Тамбов,
  2. Екатеринбург,
  3. Сочи,
  4. Нижний Новгород,
  5. Волжский,
  6. Калининград,
  7. Тюмень,
  8. Калуга,
  9. Ижевск,
  10. Петрозаводск.

Калужская система ЖКХ по мнению калужан недостойна быть в списке лучших. Десятка лидеров по этому показателю обошлась без Калуги и выглядит так:

  1. Грозный,
  2. Нижневартовск,
  3. Новосибирск,
  4. Якутск,
  5. Йошкар-Ола,
  6. Симферополь,
  7. Белгород,
  8. Ижевск,
  9. Уфа,
  10. Севастополь.

Это может показаться парадоксальным, но, по мнению горожан, не является Калуга и городом, где имеется самая благоприятная для создания и ведения бизнеса обстановка. Тут в лидерах следующие города:

  1. Нижний Тагил,
  2. Тольятти,
  3. Набережные Челны,
  4. Владикавказ,
  5. Череповец,
  6. Краснодар,
  7. Тамбов,
  8. Магнитогорск,
  9. Нижний Новгород,
  10. Новосибирск.

Зато Калуга в ТОП-10 городов с наименее конфликтными отношениями населения с местными властями. Здесь мы седьмые:

  1. Грозный,
  2. Симферополь,
  3. Махачкала,
  4. Казань,
  5. Пенза,
  6. Рязань,
  7. Калуга,
  8. Владимир,
  9. Чита,
  10. Йошкар-Ола.

С миграцией в Калуге тоже беда. Калуга не попала в список десятки городов с самой низкой склонностью населения к миграции на новое место жительства в поисках лучшей жизни. Ее ищет наименьшее количество жителей следующих городов:

  1. Грозный,
  2. Йошкар-Ола,
  3. Вологда,
  4. Пенза,
  5. Орел,
  6. Махачкала,
  7. Смоленск,
  8. Ставрополь,
  9. Чебоксары,
  10. Магнитогорск.

Итоговый рейтинг по России выглядит так:

Опубликовано: 08.01.2021 11:00 7 1299
Тэги: общество топ рейтинг качества жизни
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