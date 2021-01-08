Калуга попала в ТОП-10 народного рейтинга качества жизни, а вот медицина подкачала
Финансовый университет при Правительстве РФ опубликовал данные своего исследования качества жизни в городах страны с населением более 250 тысяч человек и ТОП-10 населенных пунктов, его возглавивших.
Этот рейтинг составляется на основе мнения жителей того или иного города о различных сторонах их жизни.
- Данные о настроениях и оценках условий жизни населения были собраны при помощи социологических исследований, проведенных в течение 2020 года, - поясняют авторы рейтинга. - В каждом из рассмотренных городов опрошено не менее 700 респондентов по репрезентативной выборке, отражающей социально-демографический профиль городов.
При оценке качества жизни в городах России в центре внимания были следующие темы:
- Распространенность «деструктивного» поведения населения – бытового насилия и бытового травматизма, опасного управления автотранспортом, вызывающего повышенную смертность на дорогах и т.д.,
- Конфликтность социальных отношений, включая обращения в суд и правоохранительные органы, конфликты с финансовыми компаниями – банками и страховыми компаниями вокруг вы- платы кредитов, страховых возмещений и т.д.,
- Интерес к культурным ценностям – театрам, выставкам, музеям, книгам, а также стремление к получению хорошего образования для себя и детей,
- Склонность к миграции в поисках лучшей жизни,
- Уровень дохода населения, отражаемый через интерес к приобретению различных товаров и услуг,
- Состояние городской инфраструктуры и качество городского управления
На основании этих данных и был рассчитан единый Индекс качества жизни. Калуга – в лидерах, а ТОП-10 выглядит так:
- Москва,
- Санкт-Петербург,
- Грозный,
- Калуга,
- Казань,
- Екатеринбург,
- Севастополь,
- Сочи,
- Калининград,
- Набережные Челны.
При этом в десятке городов, где по мнению местных жителей деструктивное поведение распространено в наименьшей степени, Калуга вторая.
Видимо, безобразные выходки вандалов во дворике Краеведческого музея, где разбили ледяные скульптуры, и в сквере Волкова, где бессовестно порушили 200 снеговиков, вылепленных калужанами в честь Нового года, повлияют на рейтинг нашего города в 2021 году. А в 2020-м десятка лидеров выглядит так:
- Москва,
- Калуга,
- Калининград,
- Санкт-Петербург,
- Владикавказ,
- Рязань,
- Иваново,
- Липецк,
- Мурманск,
- Белгород.
А вот в десятке городов с наименьшей конфликтностью социальной среды наш город на шестом месте:
- Череповец,
- Сургут,
- Севастополь,
- Якутск,
- Грозный,
- Калуга,
- Нижневартовск,
- Новороссийск,
- Набережные Челны,
- Нижний Новгород.
Четвертое место Калуга заняла и в списке городов с самым высоким спросом на культурные ценности:
- Москва,
- Санкт-Петербург,
- Ярославль,
- Калуга,
- Орел,
- Тверь,
- Иваново,
- Калининград,
- Владимир,
- Брянск.
Городом с высоким уровнем потребления и материального благополучия калужане областной центр не считают. В ТОП-10 этого рейтинга Калуга не вошла. Здесь лучшие:
- Москва,
- Санкт-Петербург,
- Сочи,
- Череповец,
- Тюмень,
- Екатеринбург,
- Казань,
- Челябинск,
- Самара,
- Краснодар.
Однако в ТОПе городов, где, по мнению местных жителей, имеются лучшие дороги и лучше всего функционирует дорожное хозяйство, включая дорожную полицию и общественный транспорт, а также низка вероятность попасть в пробку и ДТП, Калуга уступает только столице Чечни и Набережным Челнам:
- Грозный,
- Набережные Челны,
- Калуга,
- Волжский,
- Саранск,
- Якутск,
- Курск,
- Стерлитамак,
- Тюмень,
- Липецк.
А вот оценку работе медицины калужане дали такую, что в ТОП-10 этого рейтинга наш город не вошел. Тут в лидерах:
- Москва,
- Калининград,
- Владикавказ,
- Севастополь,
- Санкт-Петербург,
- Грозный,
- Новокузнецк,
- Липецк,
- Челябинск,
- Владимир.
Попала Калуга и в список городов, у жителей которых меньше всего претензий к среднему и высшему образованию. Здесь мы восьмые.
- Тамбов,
- Екатеринбург,
- Сочи,
- Нижний Новгород,
- Волжский,
- Калининград,
- Тюмень,
- Калуга,
- Ижевск,
- Петрозаводск.
Калужская система ЖКХ по мнению калужан недостойна быть в списке лучших. Десятка лидеров по этому показателю обошлась без Калуги и выглядит так:
- Грозный,
- Нижневартовск,
- Новосибирск,
- Якутск,
- Йошкар-Ола,
- Симферополь,
- Белгород,
- Ижевск,
- Уфа,
- Севастополь.
Это может показаться парадоксальным, но, по мнению горожан, не является Калуга и городом, где имеется самая благоприятная для создания и ведения бизнеса обстановка. Тут в лидерах следующие города:
- Нижний Тагил,
- Тольятти,
- Набережные Челны,
- Владикавказ,
- Череповец,
- Краснодар,
- Тамбов,
- Магнитогорск,
- Нижний Новгород,
- Новосибирск.
Зато Калуга в ТОП-10 городов с наименее конфликтными отношениями населения с местными властями. Здесь мы седьмые:
- Грозный,
- Симферополь,
- Махачкала,
- Казань,
- Пенза,
- Рязань,
- Калуга,
- Владимир,
- Чита,
- Йошкар-Ола.
С миграцией в Калуге тоже беда. Калуга не попала в список десятки городов с самой низкой склонностью населения к миграции на новое место жительства в поисках лучшей жизни. Ее ищет наименьшее количество жителей следующих городов:
- Грозный,
- Йошкар-Ола,
- Вологда,
- Пенза,
- Орел,
- Махачкала,
- Смоленск,
- Ставрополь,
- Чебоксары,
- Магнитогорск.
Итоговый рейтинг по России выглядит так:
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