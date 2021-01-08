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Первый канал похвалил Калужскую область за работу с сиротами

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 08.01.2021 10:48 1 916
Первый канал похвалил Калужскую область за работу с сиротами

Вечером 7 января Первый канал показал сюжет о Калужской области, посвященный сокращению числа детских домов в регионе.

Еще 5 января об этом рассказал Владимиру Путину губернатор региона Владислав Шапша.

— У нас количество детей-сирот в целом с 5,5 тысяч в 2005 году снизилось до 2 628 детей на сегодняшний момент, и из этих 2 628 детей 91% – это дети, которые сегодня воспитываются в семьях, - отчитался Шашпа перед президентом. - На сегодня из тех некогда действующих 18 детских домов осталось два, а 16 мы перепрофилировали за ненадобностью в детские садики и социальные учреждения.

— Работники, которые работали в детских домах, получили новые места работы? – уточнил Путин.

— Никто не сокращен, они все работают, Владимир Владимирович.

— Все работают?

— Да, в этих учреждениях.

В сюжете Первого канала рассказывается о ряде приемных семей, в частности о семье Сивинских, в которой воспитывается 17 детей, 14 из которых сироты.

 

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 08.01.2021 10:48 1 916
Тэги: общество владислав шапша владимир путин
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