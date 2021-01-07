Православные христиане отмечают Рождество

Один из 12 главных праздников христианства - Рождество Христово - встречают 7 января в России и более чем ста странах мира.

В православии этот праздник отмечается 7 января (в отличие от католиков, которые отмечают его 25 декабря), входит в число двунадесятых праздников и завершает сорокадневный Рождественский пост.

В ночь с 6 на 7 января в православных храмах совершались рождественские богослужения.

В России на государственном уровне традиция официального празднования Рождества была возрождена в 1991 году.