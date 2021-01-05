В Калужской области больницам передали 12 машин
В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения на территории Калужской области Министерство промышленности и торговли РФ передало поликлиникам региона автомобили «Нива» и «Лада – Гранта». Об этом сообщает министерство здравоохранения Калужской области во вторник, 5 января.
В первой партии по одному автомобилю получили поликлинические отделения:
- Городская поликлиника;
- 4 ая городская больница;
- 5 ая городская больница;
- Детская городская больница;
- ЦРБ Тарусского района;
- ЦРБ Бабынинского района;
- ЦРБ Малоярославецкого района;
- ЦРБ Жуковского района.
По два автомобиля для доукомплектования поликлинических отделений получили:
- Центральная межрайонная больница N 3;
- Центральная межрайонная больница N 6.
Эти машины предназначены для выездов врачей к пациентам, доставки биоматериала в лаборатории при необходимости, доставки лекарственных препаратов.
В ближайшее время больницы области получат еще 12 автомобилей.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!