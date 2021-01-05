В Калужской области больницам передали 12 машин

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения на территории Калужской области Министерство промышленности и торговли РФ передало поликлиникам региона автомобили «Нива» и «Лада – Гранта». Об этом сообщает министерство здравоохранения Калужской области во вторник, 5 января.

В первой партии по одному автомобилю получили поликлинические отделения:

Городская поликлиника;

4 ая городская больница;

5 ая городская больница;

Детская городская больница;

ЦРБ Тарусского района;

ЦРБ Бабынинского района;

ЦРБ Малоярославецкого района;

ЦРБ Жуковского района.

По два автомобиля для доукомплектования поликлинических отделений получили:

Центральная межрайонная больница N 3;

Центральная межрайонная больница N 6.

Эти машины предназначены для выездов врачей к пациентам, доставки биоматериала в лаборатории при необходимости, доставки лекарственных препаратов.

В ближайшее время больницы области получат еще 12 автомобилей.