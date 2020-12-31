Калужанка делает из ваты уникальные ёлочные игрушки

В преддверии Нового года мы встретились с калужанкой Екатериной Ленёвой. Психолог, арт-­терапевт, и вот уже несколько лет она создаёт замечательных авторских кукол. Чувство вкуса и стиля у Екатерины безупречное. Её куклы — очаровательные светские барышни, каждая со своим характером. А к Новому году Екатерина освоила старинную технику и смастерила эксклюзивные ёлочные игрушки из ваты — такие, как были в советское время. Эти сказочные персонажи — особенные, они сразу погружают в детские воспоминания.

— В детстве я с нетерпением ждала новогодних утренников, — рассказывает Екатерина. — Обожала выступать. Готовила сразу несколько песенок, стихов: а вдруг разрешат ещё выступить и дадут конфет в подарок! Мне нравилось, чтобы всё было красиво, старалась стихи прочитать чётко, без запинок. И, конечно, подарки, подарки, подарки… Я бы одна весь утренник выступала, если бы разрешили, и все подарки забрала бы себе!

Коллекция зайцев

— Мой папа, Валерий Сергеевич Бобров, всегда был Дедом Морозом. Помню, когда он впервые надел дома бороду и костюм, я жутко испугалась и расплакалась. Он снимает всё это, говорит: «Это же я!» Я успокаиваюсь. А когда снова надевает — опять рыдаю!

Мои родители — врачи. В Товарково тогда была новая больница, работал молодой персонал. У всех врачей дети примерно одного возраста. Мы дружили, в детский сад ходили вместе, в школу, друг к другу в гости. Как одна большая врачебная семья. Было весело, интересно. Смех стоял в коридорах…

На Новый год в холле больницы по центру устанавливали ёлку, мы вокруг неё хороводы водили. И папа всегда был Дедом Морозом. А я сначала прибегала к нему в кабинет, где стоял мешок с подарками. Он мне говорил: «Выбирай, что хочешь».

Я залезала в этот большой дедморозовский мешок, выбирала 4–5 игру-шек. Папа меня останавливал: «Куда тебе столько, 2–3 возьми!» Детей ведь много было на утреннике, всем должно хватить подарков. Я всегда выбирала пластмассовых зай­цев. Это были совершенно простые игруш-ки, но я их обожала, собрала целую коллекцию. Самое удивительное, каждый год я ждала, что будут именно зайцы. И была такая радость, что у меня есть собственный Дед Мороз! Не помню, говорила я об этом друзьям на утреннике или это был секрет. Но для меня Дед Мороз — это не волшебник из сказки, а мой папа.

По старой фотографии

— Несколько лет назад я стала делать кукол из специального пластика и шить медведей. Потом меня заинтересовали ватные игрушки, сейчас это модный тренд. Они чудесные, наполнены теплотой. Просто но-вогодняя сказка! Я попробовала их делать по той самой советской технологии. Сначала — маленьких зайцев на ёлку, кукол, символ года — Быка. А потом поняла, что можно сделать и Деда Мороза! Раньше ватные Деды Морозы у всех стояли под ёлками.

Сейчас таких нигде не найдёшь. А всего-­то нужны вата и клей. Ли-цо лепится из пластика, как я делала для своих кукол. Но оно мужское. Тогда я взяла фото папы, на котором ему примерно 35 лет, как раз в то время он и был Дедом Морозом. И лепила лицо с его фото. Мне кажется, похоже получилось! Конечно, на меня нахлынули воспоминания… Отца уже 20 лет нет с нами. И я подумала, что вот так практически вернула себе своего Деда Мороза. Потом сделала из ваты зайца, спрятала в мешок Деда и «замуровала». И я точно знаю, что в мешке у Деда Мороза — заяц, как раньше у папы.

Возвращаем детство

— Ко мне на арт-­терапию ходят женщины. Но внутри мы всё же девочки! И арт-­терапия — самая дей-ственная, мягкая, безопасная. Здесь воплощаются все детские мечты! Мы стали ­делать ватные игрушки, а потом девчонки сказали, что Деды Морозы у них есть, а вот Снегурочек не было. И мы решили сделать их для себя! Сколько было восторга! Каждая смастерила свою Снегурочку, воплощая то, о чём мечтала в дет-стве. У кого-­то кукла получилась с косой до пола, потому что женщина мечтала о длинных волосах, у кого-то — высокая, статная — потому что мечтала быть высокой. Это реализация своих детских потребностей. Женщины сделали кукол и отпустили эти нереализованные потребности. И больше нет неудовлетворённо-го детского чувства. Так что на арт-­терапии мы возвращаем себе детство.

Новогодний дом

— Я живу в частном доме и всегда украшаю его к Новому году. Приношу еловые ветки с шишками. Раньше ставила на балконе живую ёлку. Её украшали, гирлянду туда проводили. И вечером мы любовались ею из окна. Она ещё подсвечивалась фонарями с улицы. Среди сумрака это была красота необыкновенная! Но однажды начался сильный снегопад, всю ёлку засыпало снегом так, что совсем не стало видно. И я поня-ла, что больше не буду ставить ёлку на балконе. Сейчас у меня на кухне, в старинном коробе, стоит компо-зиция из живых еловых веток и мой Дед Мороз!

А вообще, Новый год — это детство! Я дурачусь, украшаю комнаты, раскидываю по всему дому конфеты. Потом, натыкаясь на них, съедаю. Позволяю себе всё это. Праздник у меня начинается 27–28 декабря. Рано не люблю — ­перегораю. Один раз мы поставили ёлку 31 декабря. И это классно, ­потому что понимаешь: ­Новый год — уже сегодня!