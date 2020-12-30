VIP-поздравления с Новым годом и Рождеством

Свои пожелания горожанам к Новому году высказали первые лица города и области.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша

Дорогие жители Калужской области!

Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!

Уходящий год был непростым. Мы вместе преодолевали трудности и проблемы, на которые он не скупился, но главное, он подарил нам бесценный жизненный опыт: мы научились быть ответственными за свою судьбу.

Год был полон событий и ярких свершений, заставил по-новому оценить важность привычных слов: любовь, добро, милосердие, душевная щедрость, семейное счастье.

Надеюсь, 2021-й станет годом больших возможностей и добрых новостей.

Нам предстоит отпраздновать юбилей Калуги, 60-летие первого полёта человека в космос. Это достойные поводы собраться вместе и встретить важные даты, как и полагается региону с удивительной историей и традициями.

Наш общий успех зависит от стремлений и желаний каждого стать активным строителем собственного будущего.

Пусть новый год будет щедрым на радостные события, оправдает самые смелые ожидания, принесёт счастье и удачу, здоровье и благополучие в каждую семью!

Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ от лица депутатов Заксобрания Калужской области

Уважаемые жители Калужской области!

От всей души поздравляем вас с наступающими праздниками — ​Новым годом и Рождеством Христовым!

В уходящем году всем пришлось столкнуться с испытаниями. Многие жители региона в этой ситуации не остались равнодушными к чужим проблемам, стали волонтёрами по доставке продуктов питания, лекарств, средств индивидуальной защиты. Депутаты представительных органов участвовали в работе ­волонтёрских штабов на местах. За это всем огромная благодарность и признательность! Искренне желаем жителям региона крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть в ваших семьях царят мир, любовь и взаимопонимание!

Несмотря на сложности, наш регион выполняет все социальные обязательства. В следующем году прогнозируется постепенное восстановление экономики. Нет сомнений в том, что общими трудами и стараниями наша малая родина продолжит развиваться, станет краше и благоустроеннее.

Желаем всем радостных и счастливых праздников!

Совместное поздравление главы городского самоуправления Юрия Моисеева и городского головы Дмитрия Денисова

Дорогие калужане и гости города!

Поздравляем вас с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым!

Это по-настоящему тёплые праздники! Они согревают нас теплом душевного общения с близкими людьми и дарят ­добрые надежды.

Этот год для Калуги знаковый. В преддверии своего 650-летнего юбилея Новый год и Рождество наш любимый город встречает в особом статусе — ​новогодней столицы России!

Старый год уходит, ему на смену спешит новый, в котором предстоит воплотить в жизнь много планов и проектов. Для того чтобы задуманное сбылось, потребуется энергия, целеустремленность и преданность делу.

Благодарим каждого калужанина, который вносит ежедневный вклад в развитие и процветание Калуги, своим трудом помогая в решении разноплановых задач. Только совместными усилиями мы реализуем всё намеченное и стойко преодолеем все возникающие трудности.

Желаем в новом, 2021 году благополучия и мира, позитивного настроения и уверенности в будущем, счастья и здоровья вам и вашим близким! Пусть наступающий год принесёт только радостные вести!