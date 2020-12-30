VIP-поздравления с Новым годом и Рождеством
Свои пожелания горожанам к Новому году высказали первые лица города и области.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
Дорогие жители Калужской области!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год был непростым. Мы вместе преодолевали трудности и проблемы, на которые он не скупился, но главное, он подарил нам бесценный жизненный опыт: мы научились быть ответственными за свою судьбу.
Год был полон событий и ярких свершений, заставил по-новому оценить важность привычных слов: любовь, добро, милосердие, душевная щедрость, семейное счастье.
Надеюсь, 2021-й станет годом больших возможностей и добрых новостей.
Нам предстоит отпраздновать юбилей Калуги, 60-летие первого полёта человека в космос. Это достойные поводы собраться вместе и встретить важные даты, как и полагается региону с удивительной историей и традициями.
Наш общий успех зависит от стремлений и желаний каждого стать активным строителем собственного будущего.
Пусть новый год будет щедрым на радостные события, оправдает самые смелые ожидания, принесёт счастье и удачу, здоровье и благополучие в каждую семью!
Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ от лица депутатов Заксобрания Калужской области
Уважаемые жители Калужской области!
От всей души поздравляем вас с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством Христовым!
В уходящем году всем пришлось столкнуться с испытаниями. Многие жители региона в этой ситуации не остались равнодушными к чужим проблемам, стали волонтёрами по доставке продуктов питания, лекарств, средств индивидуальной защиты. Депутаты представительных органов участвовали в работе волонтёрских штабов на местах. За это всем огромная благодарность и признательность! Искренне желаем жителям региона крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть в ваших семьях царят мир, любовь и взаимопонимание!
Несмотря на сложности, наш регион выполняет все социальные обязательства. В следующем году прогнозируется постепенное восстановление экономики. Нет сомнений в том, что общими трудами и стараниями наша малая родина продолжит развиваться, станет краше и благоустроеннее.
Желаем всем радостных и счастливых праздников!
Совместное поздравление главы городского самоуправления Юрия Моисеева и городского головы Дмитрия Денисова
Дорогие калужане и гости города!
Поздравляем вас с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым!
Это по-настоящему тёплые праздники! Они согревают нас теплом душевного общения с близкими людьми и дарят добрые надежды.
Этот год для Калуги знаковый. В преддверии своего 650-летнего юбилея Новый год и Рождество наш любимый город встречает в особом статусе — новогодней столицы России!
Старый год уходит, ему на смену спешит новый, в котором предстоит воплотить в жизнь много планов и проектов. Для того чтобы задуманное сбылось, потребуется энергия, целеустремленность и преданность делу.
Благодарим каждого калужанина, который вносит ежедневный вклад в развитие и процветание Калуги, своим трудом помогая в решении разноплановых задач. Только совместными усилиями мы реализуем всё намеченное и стойко преодолеем все возникающие трудности.
Желаем в новом, 2021 году благополучия и мира, позитивного настроения и уверенности в будущем, счастья и здоровья вам и вашим близким! Пусть наступающий год принесёт только радостные вести!
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