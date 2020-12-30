Калуга отмечает годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

В декабре 1941 года войска 50-й армии провели успешную операцию по освобождению Калуги. Операция началась в ночь с 17 на 18 декабря 1941 года. В 5 часов утра 21 декабря советские войска устремились к городу. К 23 декабря 1941 года к городу Калуга подошли основные силы 50 армии. 30 декабря 1941 года состоялся штурм города, в результате которого Калуга была полностью освобождена.



На рассвете 30 декабря 1941 года советские войска штурмом овладели вокзалом, который был превращен немцами в крепость. Противник ожесточенно сопротивлялся, но нашей армии удалось с большим трудом выполнить поставленную задачу.



В ознаменование 50-летия освобождения города от немецко-фашистских оккупантов у здания Федерального управления дорожного строительства в Калуге был установлен памятник Воину-освободителю города.

Опубликовано: 30.12.2020 09:58 869