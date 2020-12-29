Власти Тарусы отложили переименование 16 улиц города

В октябре 2020 года город Таруса в Калужской области прогремел на всю Россию. Местные депутаты приняли решение переименовать 16 улиц. Вернув им дореволюционные названия. Ранее с подобным предложением к народным избранникам обратился глава администрации Тарусского района Руслан Смоленский.

Однако 29 декабря стало известно, что исполнение данного решения о переименовании отложено на год. На сайте города опубликовано официальное обращение главы администрации города Сергея МАНАКОВА:

Я всех понимаю.



Я, за Соборную, Боголюбскую и Посадскую.



Но еще больше я за Тарусу, за жителей, за городские сообщества, за объединения на творческие дела, за решение насущных хозяйственных проблем.



За тех, кто активен, развивает и действует и тех, кто критикует и консервативен.



Сейчас нет другого правильного выхода из ситуации противоборства с жителями Тарусы.



Мы должны принять Решение, которое даст возможность учесть разные мнения наших жителей Тарусы, наших друзей, наших соседей, наших коллег, наших ветеранов, наших соратников.



Мы благодарны всем кто высказал мнение в поддержку или с критикой, главное, что каждый проявил свою гражданскую позицию.



Мы понимаем, что в нашем городе нет равнодушных горожан. И мы не должны быть равнодушными к их мнениям. Именно этим обусловлено мое решение дать возможность жителям города Тарусы обсудить новые названия улиц в течении года и после этого приступить к реализации принятого депутатами решения.



Нам нужен такой период времени. Совместно примем Положение по улицам. Создадим консультационный совет. Проведем краеведческие исследования. Подготовим информацию о документах граждан. Изучим предложения и мнения горожан по каждой улице, чтоб по согласию реализовать стратегически важное для города Решение депутатов от 20.10.2020 г.

Напомним, ранее были приняты следующие решения о переименовании:

Розы Люксембург – Посадская,

Пионерская – Огородная.

Урицкого – Лесопильная,

Луначарского – Кирпичная,

Карла Либкнехта – Тарусская,

Энгельса – Ивановская,

Свердлова – Овражная,

Карла Маркса – Полевая,

Декабристов – Городская набережная,

Каляева – Боголюбская,

Нерезова – Широкая,

Площадь Ленина – Соборная,

Октябрьская – Воскресенская,

Ленина – Калужская,

Володарского – Прончищева,

Комсомольская – Серпуховская.

– Предлагаемый проект решения никак не ставит под сомнение и не дает никаких оценок историческим деятелям или процессам, общественным движениям нашей истории. Данным проектом решения мы возвращаем прежние наименования – данные нашими предками, с констатацией уважения к собственной истории, – обращался Руслан Смоленский к местным депутатам. – В то же время, Таруса – это город с почти тысячелетней историей и предлагаемое решение исходит именно из этого периода истории, многократно превышающего советский период.