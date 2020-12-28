Новым прокурором Обнинска назначен Павел Гильдиков

Старший советник юстиции Павел ГИЛЬДИКОВ назначен на должность прокурора города Обнинска. Соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор России Игорь Краснов, сообщили в понедельник, 28 декабря, в пресс-службе прокуратуры Калужской области.

Павлу Гильдикову 38 лет. Он родился в Калуге.

В 2005 году окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «юриспруденция» с присвоением квалификации «юрист».

В органах прокуратуры Калужской области работает с сентября 2004 года. Был помощником прокурора Сухиничского района, далее последовательно занимал должности следователя, старшего следователя прокуратуры Калуги, помощника прокурора Боровского района, прокурора отдела по надзору за расследованием преступлений органами прокуратуры, процессуальной деятельностью органов Госнаркоконтроля и безопасности прокуратуры Калужской области, прокурора отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области. С 2011 года возглавлял отдел по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Калужской области.

Гильдиков является Почетным работником прокуратуры Российской Федерации, награжден Почетной грамотой Генерального прокурора Российской Федерации. Женат, воспитывает сына.

Занимавший должность прокурора Обнинска Павел Гульчак ушел в отставку в ноябре 2020 года.