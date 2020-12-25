$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

В Калужской области за декабрь подорожали мука, овощи и питьевая вода

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.12.2020 12:20 0 191
В Калужской области за декабрь подорожали мука, овощи и питьевая вода

В магазинах Калужской области в декабре 2020 года зафиксирован рост цен на некоторые продукты. Об этом в пятницу, 25 декабря, рассказал на заседании оперативного штаба заместитель министра конкурентной политики региона Лев МАРЧЕНКОВ.

За период с 1 по 23 декабря сахар-песок в магазинах подорожал на 1,7%, пшеничная мука – на 4,2%, черный чай – на 1,9%, куры охлажденные и мороженые – на 1,5%, сырокопченая колбаса – на 1,3%, питьевая вода – на 3,2%. Среди овощей больше всего подорожали огурцы. Уменьшились цены на маргарин – на 2%.

В Калуге минимальные цены среди по сравнению с соседними областными центрами Центрального федерального округа наблюдаются на вареную колбасу, рыбу мороженую неразделанную, подсолнечное масло, овощные консервы для детского питания, куриные яйца, сахар-песок, пшеничную муку. Максимальные – на маргарин, сухие молочные смеси для детского питания, картофель, лук.

– Сейчас в Калужской области минимальная цена на сахар-песок установилась на уровне 45 руб./кг, соль – 10 руб./кг, подсолнечное масло – 93,3 руб./кг, гречневая крупа – 71,5 руб./кг, рис – 59,2 руб./кг, - сообщили в правительстве региона.

На рынке нефтепродуктов с 16 по 23 декабря оптовые цены уменьшились на бензин – на 1,36%, увеличились на дизельное топливо - на 0,2%. Розничные цены существенно не изменились. В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область занимает пятое место по бензину (44,75 руб./л) и первое место по дизельному топливу (45,91 руб./л).

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.12.2020 12:20 0 191
Тэги: общество статистика цены лев марченков
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ВТБ будет выпускать в цифровом виде до 40% банковских карт к 2023 году
Клиенты ВТБ могут переводить деньги из телефонной книги смартфона
ВТБ в три раза снижает платеж по автокредитам на первые полгода
Социальные учреждения Калуги оснащаются тепловизорами от «Ростелекома»
МегаФон сделал внутрисетевые звонки доступными при отрицательном балансе
Врачи клиник «Мать и дитя» при поддержке «Ростелекома» делают телемедицину доступнее для жителей российских регионов
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
А по какой причине вы носите маску? 
Всего проголосовало: 1965
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Аэрозольные краски в интернет магазине
Выбор и покупка газового котла
Качественные трапы для душа

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru