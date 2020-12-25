В Калужской области за декабрь подорожали мука, овощи и питьевая вода

В магазинах Калужской области в декабре 2020 года зафиксирован рост цен на некоторые продукты. Об этом в пятницу, 25 декабря, рассказал на заседании оперативного штаба заместитель министра конкурентной политики региона Лев МАРЧЕНКОВ.

За период с 1 по 23 декабря сахар-песок в магазинах подорожал на 1,7%, пшеничная мука – на 4,2%, черный чай – на 1,9%, куры охлажденные и мороженые – на 1,5%, сырокопченая колбаса – на 1,3%, питьевая вода – на 3,2%. Среди овощей больше всего подорожали огурцы. Уменьшились цены на маргарин – на 2%.

В Калуге минимальные цены среди по сравнению с соседними областными центрами Центрального федерального округа наблюдаются на вареную колбасу, рыбу мороженую неразделанную, подсолнечное масло, овощные консервы для детского питания, куриные яйца, сахар-песок, пшеничную муку. Максимальные – на маргарин, сухие молочные смеси для детского питания, картофель, лук.

– Сейчас в Калужской области минимальная цена на сахар-песок установилась на уровне 45 руб./кг, соль – 10 руб./кг, подсолнечное масло – 93,3 руб./кг, гречневая крупа – 71,5 руб./кг, рис – 59,2 руб./кг, - сообщили в правительстве региона.

На рынке нефтепродуктов с 16 по 23 декабря оптовые цены уменьшились на бензин – на 1,36%, увеличились на дизельное топливо - на 0,2%. Розничные цены существенно не изменились. В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область занимает пятое место по бензину (44,75 руб./л) и первое место по дизельному топливу (45,91 руб./л).