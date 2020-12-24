Калужский губернатор передал 10 новых автомобилей сотрудникам МЧС

В четверг, 24 декабря, в Калуге накануне Дня спасателя России губернатор Владислав ШАПША принял участие в торжественной церемонии вручения пожарно-спасательной техники и служебных автомобилей структурным подразделениям Главного управления МЧС России по Калужской области.

Мероприятие прошло на площади Старый Торг, где до 10 января запрещена парковка. Но для техники спасателей сделали исключение.

Калужскому ГУ МЧС переданы 10 автомобилей с улучшенными эксплуатационными качествами для работы в разных условиях. На эти цели из федерального бюджета выделено 70 миллионов рублей. До конца года ожидается новое поступление. Это позволит существенно повысить мобильность дежурных экипажей и эффективность решения служебных задач, сообщает пресс-служба правительства.



Представитель православной церкви окропил спасателей и технику.