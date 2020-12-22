В Калужской области пропала 37-летняя женщина

В городе Обнинск Калужской области пропала 37-летняя Екатерина АГАФОНОВА. Последний раз ее видели неделю назад - 15 декабря, сообщает во вторник поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Женщина вышла из дома и не вернулась.

Волонтеры опубликовал информацию о внешнем виде пропавшей.

Приметы:

Рост – 168 см,

Нормального телосложения,

Темно-рыжие волосы по плечи,

Карие глаза,

Черная длинная куртка,

Бежевый свитер с полосками,

Черные дутые сапоги,

Черные лосины,

Черная шапка со стразами,

Серая клатч-сумка, красный пакет.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.