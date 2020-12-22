В Калужской области пропала 37-летняя женщина
В городе Обнинск Калужской области пропала 37-летняя Екатерина АГАФОНОВА. Последний раз ее видели неделю назад - 15 декабря, сообщает во вторник поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Женщина вышла из дома и не вернулась.
Волонтеры опубликовал информацию о внешнем виде пропавшей.
Приметы:
- Рост – 168 см,
- Нормального телосложения,
- Темно-рыжие волосы по плечи,
- Карие глаза,
- Черная длинная куртка,
- Бежевый свитер с полосками,
- Черные дутые сапоги,
- Черные лосины,
- Черная шапка со стразами,
- Серая клатч-сумка, красный пакет.
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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