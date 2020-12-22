Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Калужской области одобрил два займа для реализации проектов в регионе

ООО «Порционные продукты» с привлечением займа на 15 млн рублей по самостоятельной программе ФРП Калужской области произведет модернизацию производства приправ и пряностей.

Результатом реализации проекта станет увеличение объема производства на 50% за 5 лет. Потребителями продукции станут крупные предприятия общественного питания, осуществляющие доставку готовых продуктов питания, компании-производители и потребители функционального питания, компании сегмента «HoReCa», агрегаторы сегмента доставки готовых продуктов питания.



ООО «Бабынинский электромеханический завод» получил одобрение Наблюдательного совета ФРП Калужской области по совместной программе финансирования с Федеральным ФРП. Решение Наблюдательного совета направлено на одобрение в Федеральный ФРП.

С помощью займа на 41 млн рублей ООО «Бабынинский электромеханический завод» создаст первое в России производство малогабаритных электроагрегатов инверторного типа мощностью от 0,5 до 4 кВт для двойного назначения. Реализация проекта позволит обеспечить потребности Вооруженных сил Российской Федерации в малогабаритных электроагрегатах отечественного производства, соответствующих высоким требованиям Государственного оборонного заказа.