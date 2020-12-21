В Калужской области еще 34 ФАПа откроются 1 февраля

В 2020 году из федерального бюджета на замену аварийных и установку 42 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов в Калужской области выделено 153,5 миллиона рублей. Из бюджета области направлено 30 миллионов рублей на установку 8 модульных ФАПов. Из 50 ФАПов установлен 41. На 9 завершаются строительно-монтажные работы. Уже открыты 16 объектов. Ориентировочная дата открытия оставшихся 34 ФАПов – 1 февраля 2021 года, сообщил в понедельник на рабочем совещании правительства заместитель губернатора Константин ГОРОБЦОВ.

Также в текущем году из бюджета региона выделено 22,5 миллиона рублей на капитальный ремонт первого этажа хирургического корпуса Центральной межрайонной больницы в Сухиничах. Туда планируется перевести детскую поликлинику. Ремонтные работы выполнены на 90 %. Открытие поликлиники запланировано на 30 декабря 2020 года. В стадии завершения - капитальный ремонт помещения в доме № 2 по улице Кибальчича в Калуге, где разместится взрослая поликлиника.

- Важно, чтобы с 1 февраля 2021 года все ФАПы и поликлинические отделения заработали в полную силу, - подчеркнул губернатор Калужской области Владислав ШАПША. - Это долгожданная помощь для наших жителей. Мы взяли на себя такие обязательства и должны их выполнить.

Тем временем

Министерство здравоохранения сообщило о сроках строительства новой поликлиники на Правом берегу в Калуге. Подробности.