В Калуге планируют построить быстровозводимую поликлинику на Правобережье

Жители правобережных районов Калуги продолжают жаловаться на отсутствие большой поликлиники. Очередное обращение 20 декабря опубликовано на странице губернатора Владислава Шапши в «Вконтакте».

- В 2019 году Минздрав Калужской области просил немного потерпеть жителей Правого берега. В 2021 Минздрав Калужской области обещал жителям новую поликлинику, так как старая на Фомушина не соответствовала нормам госэкспертизы, - рассказала калужанка Ирина. - В итоге в 2020 году жители Правого берега получили информацию из Администрации Президента, что, по информации из региона, медицинские услуги осуществляются в приспособленном здании и все прекрасно. В итоге регион не получил федеральное финансирование на строительство детско-взрослой поликлиники согласно нормам и правилам. В реальности численность педиатров в поликлинике на Фомушина уменьшилась с 12 до 7, а численность детей увеличилась на 1000 человек. Дети не могут своевременно пройти необходимую диагностику и получить вовремя лечение. […]

На эту публикацию отреагировали в министерстве здравоохранения Калужской области.

- Поликлиника будет построена, как и планировалось, - заверили в министерстве. - Программа модернизации первичного звена здравоохранения рассчитана до 2025 года, подготовка документации на строительство, землю, оборудование, кадры планируется на 2021 год, строительство на 22-23 год (срок строительства 24 месяца). Для оперативного решения вопроса о разгрузки поликлиник правого берега, сейчас прорабатывается вопрос о строительстве быстровозводимой модульной поликлиники.