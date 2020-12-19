В Калужской области вручили 50 медалей «Отцовская доблесть»

В начале 2020 года областная общественная организация «Союз женщин России» (СЖР) учредила медаль «Отцовская доблесть». На 17 декабря ее вручили уже 50 мужчинам из Калужской области, сообщили KP40 в региональном отделении СЖР.

- Награждены отцы практически из всех районов области, - отметили общественники. - По крайней мере один награжденный папа есть в каждом районе. А в некоторых и три, например, в Кирове. Это зависит от инициаторов представлений к награде.

Напомним, получить медаль могут не только россияне, но и иностранцы, которые не менее 5 лет живут в Калужской области. Главное условие – мужчина должен воспитать «двух и более детей в своей семье», «активно содействовать успешному воспитанию подрастающего поколения», а также «решению проблем государственной и региональной демографической политики».

Поскольку медаль является лишь моральным поощрением, она не даёт каких-либо социальных льгот.

Медаль изготовлена не из драгоценного металла. На лицевой стороне находятся надписи: «Отцовская доблесть» и «Гордость земли калужской».