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В Калужской области за половину декабря подорожали сахар, вермишель и чай

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.12.2020 14:20 7 889
В Калужской области за половину декабря подорожали сахар, вермишель и чай

В Калужской области с 1 по 16 декабря наблюдается рост цен на некоторые продукты. В пятницу, 18 декабря, об этом заявили на заседании оперативного штаба по мониторингу цен, которое провел заместитель министра конкурентной политики региона Лев МАРЧЕНКОВ.   

В частности, зафиксировано увеличение цен на сахар - на 2,3%, вермишель – на 1,9%, подсолнечное масло – на 3,3%, черный чай – на 1,1%. Уменьшились цены на маргарин – на 2,2%.

В правительстве отмечают, что среди соседних областных центров Центрального федерального округа в Калуге наблюдаются минимальные цены на вареную колбасу, мороженую рыбу, подсолнечное масло, мясные и овощные консервы для детского питания, куриные яйца, сахар, пшеничную муку. Максимальные – на пшено, картофель, лук и яблоки.

Сейчас в области минимальная цена на сахар установилась
на уровне 45 руб./кг, соль - 10,5 руб./кг, подсолнечное масло - 87,87 руб./кг, гречневую крупу - 72,5 руб./кг, рис - 61,4 руб./кг.

На рынке нефтепродуктов с 9 по 16 декабря оптовые цены уменьшились на бензин – на 0,96%, на дизельное топливо - на 0,5%. Розничные цены существенно не изменились.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область занимает пятое место по бензину (44,77 руб./л) и первое место по дизельному топливу (45,91 руб./л).

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.12.2020 14:20 7 889
Тэги: общество статистика цены лев марченков
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