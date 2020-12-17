Проект моногорода Ермолино Калужской области одобрен экспертами «Сколково»

16 декабря в школе управления «Сколково» состоялась защита проектов группы, которая прошла обучение по программе профессиональной переподготовки команд моногородов. В состав проектной команды моногорода Ермолино вошли: заместитель министра цифрового развития Калужской области Роман Тришин, заместитель главы администрации Боровского района Анна Горячева, глава администрации города Ермолино Евгений Гуров, генеральный директор Агентства регионального развития Калужской области Николай Андреев, генеральный директор агропромышленного парка «К-Агро» Андрей Баскаков. Программа переподготовки реализуется при поддержке федерального Фонда развития моногородов.

Цель программы – определение направлений развития территории для снижения монозависимости. Результат – диверсификация экономики, создание рабочих мест и привлечение инвестиций, повышение качества жизни, поддержка Фонда развития моногородов. Ранее в Московской школе управления «Сколково» прошли обучение команды Сосенского и Кондрово.

Команда Калужской области представила проект развития моногорода Ермолино. Ставка сделана на создание экосистемы развития инноваций с кадровой базой. С презентацией выступил генеральный директор Агентства регионального развития Калужской области Николай Андреев.

«Ермолино – это часть экономически эффективной северной агломерации региона. Рядом находится Обнинск с мощным инновационным потенциалом, крупнейший в регионе индустриальный парк «Ворсино» с высокотехнологичными предприятиями новой экономики. Таким образом, в основе концепции «перезагрузки» Ермолино – географическое преимущество, интеллектуальные и технологические ресурсы соседних территорий», – подчеркнул Николай Андреев. Отмечалось, что девять обнинских компаний уже готовы размещать свои производственные подразделения в Ермолино.

Напомним, в границы моногорода вошла часть участков агропромышленного парка «К-Агро». Площадка предлагается под размещение некрупных производств (30% территории – участки площадью 1-3 га), распределительных центров и складов.

Эксперты «Сколково» высоко оценили работу команды Калужской области, обозначив такой важный фактор, как интеграция проекта Ермолино во все региональные тренды развития.

В настоящее время на территории региона расположены три моногорода. Это Кондрово Дзержинского района, Сосенский Козельского района и город Ермолино Боровского района.

Моногорода Сосенский и Кондрово получили статус территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Это означает, что у Сосенского и Кондрово появились новые возможности для экономического роста, а у бизнеса – выгодное инфраструктурное предложение с пакетом налоговых льгот и преференций. На сегодняшний день у ТОСЭР «Сосенский» 3 резидента, один из которых начал строительство предприятия в августе текущего года. В числе потенциальных резидентов ТОСЭР «Кондрово» – производители холодильного оборудования и бакалейных товаров.

ТОСЭР, созданные в моногородах, позволяют создать качественно новую основу для привлечения инвесторов, развития малого и среднего бизнеса и, как следствие, повышения уровня жизни населения в районах. А в масштабах региона – это новые точки роста.

Справочно:

Участниками образовательной программы освоено пять учебных модулей. Преподавателями стали ведущие российские и международные эксперты, представители федеральных и региональных органов власти.

Направления модулей:

комплексное развитие города

развитие инфраструктуры/снятие имеющихся инфраструктурных ограничений

развитие производств, не связанных с градообразующим предприятием

привлечение инвесторов и стимулирование предпринимательской активности в городе

развитие городской среды

Программа переподготовки реализуется при поддержке федерального Фонда развития моногородов. Ее задача - объединить управляющие команды моногородов для поиска новых решений по развитию своих территорий, обсудить с экспертным сообществом проблемы в данной области. В ходе обучения команды осваивают передовые технологии управления моногородами и готовят проекты, направленные на решение прикладных задач.