В Калуге елки после Нового года примут на переработку на улице Телевизионной

В Калуге живые елки и сосны после праздников можно не выбрасывать на помойку, а сдать на переработку в пункт приема МБУ «Калугаблагоустройство» по адресу: ул. Телевизионная, 2б. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщили в городской управе.

- Мы принимаем деревья в любом количестве в рабочие дни с 8:00 до 17:00, - рассказал руководитель МБУ «Калугаблагоустройство» Руслан ЖЕЛТКОВ. - Елки и сосны мы дробим, полученный материал используем как удобрение при высадке цветов и других растений в городе.

В этом году управление городского хозяйства закупило новую дробилку.

- Мы её используем не только на предприятии, но и при опиловке деревьев в городе, - пояснил Желтков. - Если опиливаем деревья и ветки, толщиной 25 сантиметров, на месте — в городе их дробим. Сейчас вообще все древесные отходы утилизируем. Не оставляем на городских улицах. Мы за собой убираем все.

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