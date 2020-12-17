В Калуге елки после Нового года примут на переработку на улице Телевизионной
В Калуге живые елки и сосны после праздников можно не выбрасывать на помойку, а сдать на переработку в пункт приема МБУ «Калугаблагоустройство» по адресу: ул. Телевизионная, 2б. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщили в городской управе.
- Мы принимаем деревья в любом количестве в рабочие дни с 8:00 до 17:00, - рассказал руководитель МБУ «Калугаблагоустройство» Руслан ЖЕЛТКОВ. - Елки и сосны мы дробим, полученный материал используем как удобрение при высадке цветов и других растений в городе.
В этом году управление городского хозяйства закупило новую дробилку.
- Мы её используем не только на предприятии, но и при опиловке деревьев в городе, - пояснил Желтков. - Если опиливаем деревья и ветки, толщиной 25 сантиметров, на месте — в городе их дробим. Сейчас вообще все древесные отходы утилизируем. Не оставляем на городских улицах. Мы за собой убираем все.
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