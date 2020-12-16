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Очки-пенсне Константина Циолковского предложили отправить в космос

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.12.2020 19:52 7 370
Очки-пенсне Константина Циолковского предложили отправить в космос

Очки-пенсне Константина Циолковского предложили отправить в космический полет. Этот вопрос в среду, 16 декабря, обсудили на встрече губернатор Калужской области Владислав Шапша и знаменитый космонавт Герой Советского Союза и РФ, исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев.

- Ученый сам мечтал побывать в космосе, - заявил после встречи Шапша. - И благодаря его гениальным трудам Человечество шагнуло в космическое пространство. В следующем году 60-летия со дня полета первого человека в космос. Как благодарность потомков основоположнику космонавтики, есть идея отправить на орбиту одну из его личных вещей.

Также, по словам Шапши, родилось несколько интересных идей по развитию малой авиации, проведению авиафестиваля. 

- Есть хорошие проекты образовательных программ, конкурсов для детей, участники которых в том числе смогут побывать в Звездном городе в Центре подготовки космонавтов, - отметил губернатор.

Тем временем

В Калуге завершилось строительство второй очереди музея космонавтики. Когда ее откроют? Подробности.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.12.2020 19:52 7 370
Тэги: общество владислав шапша сергей крикалев
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