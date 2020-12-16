Николай Козлов со второй попытки избран главой администрации Медынского района

В среду, 16 декабря, решением Районного Собрания на должность главы администрации Медынского района назначен Николай КОЗЛОВ, сообщает пресс-служба правительства Калужской области. Месяц назад, напомним, при таком же голосовании депутатов он не смог заручится поддержкой 2/3 из них.

Николай Козлов родился в 1960 году в Красноярском крае. После окончания Красноярского политехнического института работал старшим инженером автобазы № 1 треста «Красноярскстройтранс». С 1983 года он трудится в Медынском районе Калужской области. В 2006 году возглавил районную администрацию.

- В последние пять лет Медынский район занимает первые и вторые места в областном конкурсе по благоустройству в рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды», - подчеркивают в правительстве региона.