В Калужской области леса перед Новым годом патрулируют с помощью квадрокоптеров

В Калужской области бороться с нелегальной рубкой новогодних елей будут с помощью квадрокоптеров, сообщает во вторник, 15 декабря, правительство региона.

По информации министерства природных ресурсов и экологии области, контролировать соблюдение природоохранного законодательства будут специалисты лесничеств, полицейские, волонтеры, казаки и представители органов местного самоуправления. В этой работе планируется задействовать шесть беспилотных летательных аппаратов.

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за незаконно срубленные ели предусмотрены штрафы: для физических лиц – от 3 тысяч рублей, для юридических – от 200 тысяч рублей. При ущербе свыше пяти тысяч рублей наступает уголовная ответственность.