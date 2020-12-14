В Калуге часовым на Посту №1 выдадут новую форму
В Калуге открытый патриотический форум «Часовые Памяти» с участием 13 почетных караулов из девяти субъектов Центрального федерального округа, который из-за пандемии не удалось провести в этом году, пройдет в следующем году. В понедельник, 14 декабря, об этом рассказал на планерке в городской управе начальник управления физкультуры, спорта и молодежной политики Игорь МАТВЕЕНКО.
Как сообщает городская управа, к этому времени будет обновлен стенд с фото, иллюстрирующими историю Поста № 1 на площади Победы.
По словам городского головы Дмитрия Денисова, макет стенда главным архитектором Калуги Алексеем Комовым уже разработан. Помимо нового стенда Пост № 1 может получить и новую форму. Градоначальник, во всяком случае, предложил подчиненным подумать над этим.
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