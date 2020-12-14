Вуз опроверг факт получения директором калужской спортшколы их диплома

В конце прошлой недели в редакцию «Калужского перекрестка» на условиях сохранения анонимности обратился наш читатель и предоставил нам оригинал документа, который говорит о том, что директор муниципальной спортивной школы «Старт» руководил организацией без диплома о высшем образовании, обязательном для этой должности.

Вернее, документ о наличии «вышки» при поступлении на работу был предоставлен, однако его подлинность в свете ответа вуза, предоставленного нам, вызывает сомнения.

В Московской государственной академии физической культуры 5 ноября 2020 года ответили, что Илья Александрович Морозов не проходил у них обучения.

Оперативного комментария от городских властей, в ведении которых находится спортшкола, нам получить не удалось – попросили прислать им официальный запрос, что и было сделано. А сегодня, 14 декабря, мы попросили прокомментировать данную информацию на планерке городской управы, задав вопрос городскому голове Калуги.

- Органы в курсе этой ситуации, поэтому, я так думаю, если там какое-то правонарушение обнаружат, то реакция будет с их стороны, - ответил Дмитрий Денисов. - Что касается конкретно этого человека, он хороший специалист, поэтому учреждение имеет право его трудоустроить на неруководящую должность.

В случае, если факт предоставления подложного диплома при трудоустройстве подтвердится, чиновнику грозит уголовная ответственность.

Илья Морозов возглавляет спортивную школу «Старт» с 2015 года. В учреждении обучаются более 300 детей. В школе развиваются такие виды спорта, как биатлон и лыжи.