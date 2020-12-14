В Калуге рекультивацию крупнейшего полигона ТБО планируют завершить к концу 2021 года

К концу 2021 года в Калуге планируется завершить рекультивацию полигона ТБО в Ждамирово, закрытого в январе 2017 года. В понедельник, 14 декабря, об этом на заседании правительства сообщил губернатор Владислав ШАПША.

- Полностью рекультивация этого полигона будет завершена в конце 2021 года, - рассказал глава региона. - В этом году выполнены подготовительные мероприятия, также завершается отвод ручья с территории полигона. Проект рекультивации полигона в Калуге очень важный для улучшения качества жизни калужан. Мы должны принять все необходимые меры, чтобы полигон не представлял вреда для экологии.

По информации городской управы Калуги, данный полигон эксплуатировался с 1972 года. Его площадь составляла 17,2306 га. С 17 января 2017 года полигон закрыт для захоронения отходов.

Как рассказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Руслан МАИЛОВ, стоимость муниципального контракта на рекультивацию объекта составляет 494,5 миллиона рублей, включая средства федерального, областного и муниципального бюджетов. Срок окончания работ – 20 декабря 2021 года.

Объем субсидии из федерального бюджета на 2020 год предусмотрен в размере 234,3 миллиона рублей. На 2021 год федеральные средства предусмотрены в размере 235,1 миллиона.

- Ключевым результатом реализации проекта должно стать улучшение качества жизни 342 тысяч человек в связи с ликвидацией опасного объекта накопленного экологического вреда, - подчеркивают в правительстве Калужской области.

- Это самый крупный и самый сложный с точки зрения геологических условий полигон, - отметил Владислав Шапша, обращаясь к городскому голове Дмитрию Денисову. - Я рассчитываю на то, что вы справитесь с этой непростой задачей и достигнете поставленных целей.