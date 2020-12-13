ОНФ подтвердил готовность новогодней Калуги к приему туристов

Куратор проекта ОНФ «Путешествуем по России» Денис Полунчуков обсудил с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой готовность региона к приему туристов. Открытие новогодней столицы прошло 12 декабря. В этот день в Калугу прибыл первый новогодний ретро-поезд с туристами.

- Для Калуги это историческое событие. Таких масштабных мероприятий в городе раньше никогда не проводилось. Если говорить об инфраструктуре, имеется необходимое количество гостинец, кафе и ресторанов, которыми смогут воспользоваться туристы в новогодние праздники. Но время работы заведений общепита ограничено из-за антикоронавирусных мер. Очень удобное транспортное сообщение. В Калуге работает международный аэропорт, из разных российских регионов выполняются регулярные авиарейсы. Кроме того, можно с комфортом доехать на поезде. Например, из Москвы можно добраться за два часа», - отметил Полунчуков.

Он также рассказал, что каждый день в новогодней столице запланированы различные мероприятия. Дети могут посетить домик Деда Мороза в Центральном парке культуры и отдыха или отправиться в резиденцию Снежной королевы. Для любителей активного отдыха в черте города работает горнолыжный курорт. Открылись ярмарки, сейчас проходит фестиваль сыра.

- Это большая честь и серьезный вызов организовать праздник таким образом, чтобы люди, которые приедут сюда, и калужане запомнили праздник надолго, запомнили его с хорошими эмоциями, - подчеркнул Владислав Шапша, добавив, что при организации новогодних мероприятий основное внимание уделялось безопасности людей.

Новогодняя столица России - проект Министерства культуры РФ, созданный в 2012 году для популяризации внутреннего и въездного туризма в стране. Ежегодно выбирается город, который станет следующей новогодней столицей.