В Калужской области за неделю подорожали соль, мука, макароны и огурцы

За неделю, со 2 по 9 декабря, в Калужской области наблюдался рост цен на некоторые продукты. Подробные данные в пятницу, 11 декабря, озвучили на заседании штаба по мониторингу цен, которое провел заместитель министра конкурентной политики региона Лев МАРЧЕНКОВ.

За неделю в сетевых магазинах подорожали: соль - на 5,8%, пшеничная мука – на 4,2%, вермишель - на 3,6%, подсолнечное масло – на 2,3%, печенье – на 4%, конфеты, глазированные шоколадом – на 1,9%, сосиски, сардельки – на 6%, огурцы – на 17,2%.

При этом уменьшились цены на шлифованный рис на 6,1% и сыр – на 3%.

По данным статистики, в Калуге минимальные цены среди соседних областных центров Центрального федерального округа наблюдаются на мороженую рыбу, подсолнечное масло, сухие молочные смеси для детского питания, овощные консервы для детского питания, куриные яйца, сахар, печенье, пшеничную муку, соль и огурцы. Максимальные – на сметану, картофель и яблоки.

- Дефицита продовольственных товаров на территории области нет, - подчеркивают в правительстве.

Со 2 по 9 декабря оптовые цены на бензин уменьшились на 1,1%. На дизельное топливо увеличились в среднем на 6,7% - за счет начала реализации зимнего вида. Розничные цены существенно не изменились.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область занимает пятое место по бензину (44,92 руб./л) и первое место по дизельному топливу (45,86 руб./л).