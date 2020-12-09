Обрабатывающая промышленность определяет рост ВРП и развитие научной сферы

На сегодняшний день в Калужской области сформирован многосторонний промышленный комплекс, структура которого существенно изменилась за последние 20 лет.

С 2000-ных отраслевые контуры промкомплекса региона претерпели заметные изменения. Тем не менее основой промышленного роста был и остается машиностроительный комплекс. Сегодня он представлен как традиционными для региона предприятиями, так и новыми инвестиционными производствами.

Значительный вес имеют металлургия и металлообработка, пищевая промышленность, производство строительных материалов, фармацевтическое производство. Сегодня именно эти отрасли во многом определяют развитие научной сферы и рост валового продукта Калужской области. Последний по сопоставимой оценке за 20 лет увеличился в 2,6 раза.

С 2000 года промышленное производство в сопоставимых ценах увеличилось в 6,4 раза: с 22 млрд. руб. до 889 млрд. руб. Сегодня промышленность формирует более 40% валовой добавленной стоимости. На протяжении ряда лет темп роста промпроизводства в Калужской области превышает среднероссийское значение. С 2010 года область стабильно входит в тройку лучших регионов страны по объему промышленного производства на душу населения.

Изменения структуры промкомплекса связаны прежде всего с региональной политикой привлечения инвестиций. Она стала основой для создания новых предприятий и стимулом для модернизации действующих производств. Поэтому основной фактор, на котором базируется развитие промышленности и смена ее отраслевых ориентиров, — это создание комфортных условий для бизнеса.

В результате реализации инвестиционной политики ежегодный объем инвестиций в основной капитал, по сравнению с 2000 годом, вырос в сопоставимых ценах в 2,8 раза. С 2006 года в регионе открыто 116 высокотехнологичных предприятий. Именно это позволило сформировать новые для региона отрасли. Высокие стандарты управления на инвестиционных производствах буквально «заставили» встать на путь модернизации предприятия, которые относятся к традиционным для Калужской области отраслям.

Среди примеров успешной модернизации отмечаются предприятия Группы Синара: АО -«Калугапутьмаш», АО «КЗ Ремпутьмаш», АО «Людиновский тепловозостроительный завод». Сегодня на них работает более 5 тысяч человек, выпускаются новые образцы магистральных -тепловозов, путевой железнодорожной техники. В 2019 году объем отгруженной путевой железнодорожной техники увеличился более чем в 3 раза.

На предприятиях ООО «КДМК «Союз-Центр», АО «Кировская керамика» реализованы инвестиционные проекты по расширению производства строительных материалов. Модернизация производства, увеличение объемов и линейки продукции осуществляется на предприятиях пищевой промышленности ПАО «Русский продукт», ЗАО «Хлебокомбинат» и др.

По направлению конверсии производства начался выпуск медицинских сканеров, регистраторов выбытия кодов маркировки лекарственных средств в АО «Калугаприбор», выпуск синхронных двигателей в АО «КЭМЗ».

Компании продолжают инвестировать значительные средства в расширение производственных мощностей. Так, за прошлый год в реестре программ модернизации фиксировалось 34 промышленных предприятия, которые вложили в свое развитие более 10 млрд. руб. В их числе —«Калужский электромеханический завод», «Мосмедыньагропром» и другие.

Современные объемы промышленного производства региона, действительно, впечатляют -своими масштабами: на сегодняшний день в Калужской области производится 12% всех выпускаемых в России автомобилей, 42% автомобильных двигателей, 41% телевизоров, 22% магистральных электровозов и 16% стиральных машин.

Калужская область — один из первых регионов России, разработавших «Стратегию социально--экономического развития». В прошлом году исполнилось 10 лет с момента принятия документа. Стратегией определены приоритеты развития области до 2030 года: новая индустриализация, создание и развитие кластеров, выход на построение экономики знаний, а главное — последовательное повышение уровня жизни населения.

В ходе реализации стратегии в экономику региона привлечено более 1 трлн. руб. инвестиций, -организовано свыше 30 тысяч рабочих мест. Создано 12 индустриальных парков, Особая экономическая зона, развиваются ТОСЭР и моногорода. На индустриальные площадки привлечены инвесторы мирового уровня для строительства современных заводов и фабрик. На сегодняшний день доля этих предприятий в объеме промпроизводства региона составляет более 50%. Последние четыре года промышленный комплекс области прирастал темпами 8,5% ежегодно.

Калужская область также является одним из первых регионов, запустивших кластерный подход в управлении экономикой. В качестве ключевых направлений кластерного развития стратегией определены автопром, фармацевтика, логистика, IT технологии, агропром, композитные материалы. Сегодня активно развиваются уже 11 отраслевых кластеров, в рамках которых реализуются десятки серьезных проектов.

Максимально наглядно успехи кластерной политики ощутимы на примерах автомобильного и фармацевтического кластеров. Например, сформированный с нуля автокластер сегодня -выпускает порядка 12% всех производимых в России автомобилей — это третье место в стране. Его доля в общем объеме промпроизводства области выросла с 1% в 2007 году до 34% в 2020 м. Доля фармацевтической промышленности увеличилась в 5 раз: с 0,8% до 4%. Сегодня на предприятиях калужского фармкластера выпускается почти 160 наименований лекарственных средств, более 30 находится в стадии регистрации, в перспективном освоении — больше 25 лекарственных препаратов.

В Калужской области работает больше 20 предприятий оборонно-промышленного комплекса. В среднем доля продукции гражданского и двойного назначения в их производственном объеме составляет порядка 15%.

Все предприятия ОПК с успехом осваивают конверсионные программы. Надежное оборудование предприятий ОПК позволяет выпускать качественную конкурентную гражданскую продукцию для медицины, энергетики, авиации, робототехники, общественного и личного транспорта и других высокотехнологичных отраслей.

Предстоит решить задачу, поставленную Президентом России, — довести к 2030 году долю высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения на предприятиях ОПК не менее чем до 50%. Именно успешная диверсификация ОПК позволит сохранить существующие мощности предприятий для обеспечения обороноспособности и безопасности страны в долгосрочной перспективе.

К основным проблемам организации диверсификации ОПК можно отнести большие трудовые, материальные и финансовые затраты, недостаточность компетенций оборонных предприятий в сфере маркетинга и продвижения продукции.

Безусловно, руководство страны и региона видит эти трудности, поэтому для смягчения перехода предусмотрен целый ряд мер господдержки.

Так, на региональном уровне действуют механизмы, предоставляющие право на получение -налоговых льгот при реализации программ модернизации. Кроме того, для предоставления льготных займов создан региональный фонд развития промышленности. На федеральном уровне предприятиям, осуществляющим конверсию производства, федеральный фонд развития промышленности предоставляет льготные займы по программе «Конверсия» под 1% годовых.

Важной задачей на ближайшее время остается совершенствование условий для привлечения -инвестиций и развития бизнеса. В Калужской области еще есть свободные площадки в индустриальных парках, в Особой экономической зоне. Надо активнее использовать ресурсы территории опережающего социально-экономического развития и моногородов. Нужно добиться ежегодного пятипроцентного роста инвестиций. Это стратегическая цель, озвученная президентом РФ. Для ее достижения необходимо продолжить создание промышленных зон в связке с развитием инфраструктуры, в том числе транспортной логистики.

Также в числе приоритетов — реализация потенциала Калужской области по повышению производительности труда, по созданию новых высокопроизводительных рабочих мест и по сохранению занятости. Направление реализуется в рамках национального проекта. К участию привлечено более 30 региональных промышленных предприятий, которым уже удалось достичь первых существенных результатов. Например, на КТЗ цикл изготовления турбины уменьшился на 7%, на Калугапутьмаше в два раза увеличен выпуск укладочных кранов, на НПО «Телеметрия» время протекания процесса сокращено почти на 50% и на 50% снизился объем незавершенного производства.

Важной задачей остается расширение региональных мер поддержки эффективно развивающихся предприятий. Например, в прошлом году в рамках подписанного в августе Соглашения о взаимодействии с Федеральным фондом развития промышленности два калужских предприятия получили поддержку на сумму 79 млн. руб. (ООО «Ниармедик Фарма», ЗАО «ОХФК»), еще для двух предприятий одобрены займы на 800 млн. руб. (ООО «Никатор», малоярославецкий завод «Водоприбор»). В региональный реестр модернизации в прошлом году включены 4 новых предприятия. Это позволяет им получить льготу по налогу на имущество. Также регион разработал нормативно-правовую базу для применения инвестиционного налогового вычета для участников этой программы.