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В Медынском районе издали историческую энциклопедию на 900 страниц

Екатерина Шевелева
Опубликовано: 09.12.2020 14:15 0 239
В Медынском районе издали историческую энциклопедию на 900 страниц

Вручение книги Ольге Ульяниной.

Почему Медынский район может быть интересен не только его жителям и уроженцам? Дело в том, что его история неразрывно связана с историей всей области и даже всей России, буквально вплетена в нее.

Знаете ли вы, например, что ставка Ивана III во время Стояния на Угре была именно на медынской земле? Или о том, что родом из этих краев мать Ивана Грозного Елена Глинская? И сам Иван Васильевич приезжал в Медынский уезд на две недели, после чего был издан Медынский судебник 1555 года (Закон по борьбе с преступностью).

Автор проделал поистине титанический труд. Николай Пятайкин побывал в каждой из деревень Медынского района, сделал запросы более чем в сто архивов разных городов России и СНГ, почти год провел в архивах и библиотеках Калужской области.

Историческая энциклопедия Медынского района.

На страницах книги вы найдете историю Медынского края от древнейших времен до наших дней, историю города Медыни и каждой из 183 деревень – существующих и заброшенных. Автор рассказывает и о простых тружениках, и о знаменитостях, так или иначе связанных с этими местами. Отдельная глава посвящена истории крестьянства.

Книгу высоко оценили на самых разных уровнях. Министр образования Калужской области Александр Аникеев пообещал приобрести часть тиража для школьных библиотек региона. Первый экземпляр энциклопедии получил в дар от автора губернатор Калужской области Владислав Шапша.

А 8 декабря Николай Пятайкин приехал в Калугу, чтобы подарить книгу семье почетного гражданина города Калуги Геннадия Крыженкова.

- Геннадий Николаевич - уроженец Медынского района, - говорит Пятайкин. - Он почетный гражданин города Калуги, заслуженный строитель России, заслуженный работник ЖКХ, кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени. В 70-е годы он курировал строительство здания обкома партии (ныне - областной администрации) и Яченского водохранилища. Долгие годы возглавлял Союз коммунальных предприятий Калужской области. Мы были с ним знакомы лично, вместе работали. Геннадию Крыженкову посвящена одна из глав моей книги. Несколько лет назад я приезжал к нему, брал материалы, потом согласовал с ним текст. Он поблагодарил, сказал, что ему понравилось, как я о нем написал: «Мы с женой прочитали и даже вспомнили молодость». К сожалению, 18 сентября Геннадия Николаевича не стало. Его дочь была очень рада принять в дар книгу в память о своем отце.

Ольга Ульянина с книгой

Ольга Ульянина с книгой.

Дочь Геннадия Крыженкова, Ольга Ульянина, сердечно поблагодарила Николая Пятайкина за подарок.

- Эта книга останется в семье на долгие годы, поможет внукам и правнукам сохранить память о Геннадии Николаевиче, - сказала она.

Об авторе

Николай ПятайкинНиколай Николаевич Пятайкин родился в республике Мордовии, получил два высших образования – филологическое и аграрное. В село Никитское Медынского района переехал с семьей более 30 лет назад. Работал директором совхоза «Никитский», занимался предпринимательством, руководил управляющей компанией «Медынь».

В 2005 году он создал Историко-патриотическое поисковое объединение «Звезда», которым руководил более 10 лет. Занимаясь поисковой работой, много ездил по деревням и встречался с жителями. Они охотно делились информацией не только о Великой Отечественной войне, но и интересными, никому не известными фактами об истории сел и деревень. Так у Николая Пятайкина и возникла идея создания «Исторической энциклопедии Медынского района».

Екатерина Шевелева
Опубликовано: 09.12.2020 14:15 0 239
Тэги: общество
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