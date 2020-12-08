Калужский губернатор вручил медаль «За медицинскую доблесть» 24 врачам

Во вторник, 8 декабря, губернатор Владислав ШАПША принял участие в церемонии награждения региональными наградами. Глава региона вручил медали Калужской области «За медицинскую доблесть» 24 медицинским работникам области за проявленное мужество и самоотверженность при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.

В числе награжденных – руководители крупных областных и районных лечебно-профилактических учреждений, врачи и фельдшеры скорой помощи, анестезиологи-реаниматологи, терапевты, хирурги, пульмонологи, рентгенологи, сотрудники лабораторий, медсёстры

- Знаю, какой ценой достаётся вам ваша работа. Люди сегодня очень надеются на помощь, ждут её, переживают, - отметил губернатор, - Надо просто им помогать. Это ваша профессия, ваш выбор, ваш долг и гражданская, человеческая позиция.

Церемония вручения медалей в Калуге 8 декабря 2020 года.

Напомним, медаль «За медицинскую доблесть» в Калужской области начали вручать в апреле этого года – после начала эпидемии коронавируса.