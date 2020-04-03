Глава Калужской области ввёл доплаты медикам, которые сражаются с коронавирусом

Глава Калужской области Владислав ШАШПША в четверг, 2 апреля, в ходе совещания с главными врачами лечебно-профилактических учреждений области заявил о дополнительных мерах социальной поддержки медицинских работников в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции.

- Учитывая повышенную нагрузку и риск, с которым сталкиваются медицинские работники, считаю важным поддержать вас, в том числе и материально, - заметил он. - Мы приняли решение о введении ежемесячной доплаты, пока мы не ликвидируем сложившуюся ситуацию.

Также Владислав Шапша предложил учредить новую региональную награду – медаль «За медицинскую доблесть». Ею планируется награждать медработников, которые проявят себя в работе по ликвидации коронавирусной инфекции.

- Эта награда также будет сопровождаться денежными выплатами. Рассчитываю на вашу добросовестную, ответственную и самоотверженную работу, - резюмировал Владислав Шапша, обращаясь к медицинским работникам области.