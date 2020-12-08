В Калуге зальют девять бесплатных уличных катков

В Калуге начали заливать бесплатные уличные катки. Первый такой появился на улице Спартака на Правом берегу. В ближайшее время организуют еще восемь точек для фигуристов и хоккеистов, сообщили во вторник, 8 декабря, в городской управе.

Посещать их можно будет бесплатно. При этом необходимо будет соблюдать правила безопасности на льду, а также социальную дистанцию в 1,5 метра из-за коронавируса.

- Первый слой катков планируется заливать уже на этой неделе, - рассказал заместитель начальника управления физической культуры, спорта и молодёжной политики Сергей КЛИМОВ. - Второй слой — на следующей, с учетом температуры воздуха, так как из-за плюсовых температур земля не успевает промерзнуть. А в случае заливки вода может уйти. При положительной температуре воздуха за пару дней с открытыми катками ничего не произойдёт.

Адреса уличных катков в Калуге зимой 2020/21 годов:

пер. Чичерина 24,

ул. Степана Разина, 60,

ул. Суворова, 69,

ул. Маршала Жукова, 3,

ул. Никитина, 121,

ул. Спартака, 6,

ул. Кубяка, 2-6,

ул. Ольговская, 17,

п. Мстихино.

Карта бесплатных уличных катков в Калуге.