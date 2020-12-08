В Калуге зальют девять бесплатных уличных катков

В Калуге начали заливать бесплатные уличные катки. Первый такой появился на улице Спартака на Правом берегу. В ближайшее время организуют еще восемь точек для фигуристов и хоккеистов, сообщили во вторник, 8 декабря, в городской управе.
Посещать их можно будет бесплатно. При этом необходимо будет соблюдать правила безопасности на льду, а также социальную дистанцию в 1,5 метра из-за коронавируса.
- Первый слой катков планируется заливать уже на этой неделе, - рассказал заместитель начальника управления физической культуры, спорта и молодёжной политики Сергей КЛИМОВ. - Второй слой — на следующей, с учетом температуры воздуха, так как из-за плюсовых температур земля не успевает промерзнуть. А в случае заливки вода может уйти. При положительной температуре воздуха за пару дней с открытыми катками ничего не произойдёт.
Адреса уличных катков в Калуге зимой 2020/21 годов:
Карта бесплатных уличных катков в Калуге.
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