В Калуге до конца декабря зальют лед в новом Дворце спорта

До конца декабря в Калуге планируют залить временный лед на арене нового Дворца спорта. Об этом в понедельник, 7 декабря, после посещения объекта заявил губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

- Осторожный оптимизм - так бы определил ситуацию на стройке Дворца спорта, - отметил глава региона. - Сегодня провел планерку на объекте. Предстоящие три недели здесь будут особенно напряженными. Но нам важно не только получить готовый Дворец спорта в срок, главное, чтобы все было сделано с высоким качеством.

На Ледовой арене, по словам Шапши, вовсю «пекут пирог»: сложную многослойную конструкцию, которая станет основанием для льда. Подрядчики обещают, что до конца декабря лед на арене появится, пока временный, но тестовый заезд можно будет сделать.

Состояние Дворца спорта на 7 декабря 2020 года.

Губернатор отметил, что бригад на объекте достаточно: и внутри комплекса, и на благоустройстве прилегающей территории.

В 16-этажном здании гостиницы работают на всех этажах.

- Специально заглянул на каждый, - рассказал глава региона. - К 20 декабря подрядчик планирует закончить отделочные работы в этом корпусе, на трех этажах уже сейчас практически все сделано.

В высокой степени готовности и водный комплекс. В универсальном игровом зале все готово к укладке паркета. К этой работе приступают уже в среду.

Ежедневно со строительной площадки вывозится мусор.

Вид из гостиницы в сторону площади Победы и Оки.

Напомним, строительство Дворца спорта идет в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Дворец спорта состоит из трех объектов: ледовой арены с трибунами на три тысячи мест, водного комплекса с трибунами на 1065 мест и корпуса временного размещения спортсменов на 250 мест. Все здания будут связаны между собой переходом. Предусмотрена подземная парковка на 400 мест.

Достроить Дворец спорта обещают до конца 2020 года.