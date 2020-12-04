В Калужской области привились от гриппа 55,9% жителей

В Калужской области прививки от гриппа сделали 560 909 человек. Это 55,9% от всех жителей региона, сообщили в пятницу, 4 декабря, в областном управлении Роспотребнадзора.

В статистике учитываются все населенные пункты Калужской области.

Среди привитых 85 612 детей.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что вакцинация сейчас продолжается. Желающие могут обращаться в поликлиники по месту жительства.

Тем временем

В Калуге и области школьников начали активнее переводить на дистанционное обучение. Подробности.