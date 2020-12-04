В Калужской области за неделю подорожали хлеб, яйца, масло и яблоки

В Калужской области за неделю зафиксирован рост цен на некоторые продукты. В пятницу, 4 декабря. Об этом сообщили на заседании штаба по мониторингу цен, которое провел заместитель министра конкурентной политики региона Лев МАРЧЕНКОВ.

С 25 ноября по 2 декабря в сетевых магазинах региона зафиксировано увеличение цен вермишель на 1%, масло подсолнечное – на 2,1%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов – на 1,6%, яйца куриные – на 1,9%, сметану – на 0,8%, огурцы – в среднем на 6%, яблоки – на 3,4%.

По данным статистики на 30 ноября минимальные цены среди соседних областных центров ЦФО в Калуге наблюдаются на вареную колбасу, рыбу мороженую неразделанную, подсолнечное масло, консервы мясные и овощные для детского питания, куриные яйца, сахар, печенье, пшеничную муку и соль. Максимальные – на сметану.

С 25 ноября по 2 декабря оптовые цены на бензин и дизельное топливо уменьшились в среднем на 0,8%. Розничные цены существенно не изменились.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область (по состоянию на 23 ноября) занимает пятое место по бензину (44,92 руб./л) и первое место по дизельному топливу (45,86 руб./л).