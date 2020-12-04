В Калужской области скончалась кировский депутат Марина Сухорукова

В Калужской области на 60 году жизни скончалась директор Кировского центра социальной помощи семье и детям «Паруса надежды», депутат городской думы Кирова Марина СУХОРУКОВА. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты региона Павел КОНОВАЛОВ.

Официальная причина смерти пока не называется, однако кировские СМИ сообщают, что Сухорукова лечилась от коронавируса.

- Марина Александровна практически двадцать лет успешно возглавляла одно из лучших учреждений области, принимающее на себя обязанность по заботе о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, - рассказал Коновалов. - Она сама служила потрясающим безукоризненным примером действенного сострадания и помощи детям, человеком отзывчивого сердца и открытой души, воспитав не только своих двоих сыновей, но став чуткой и заботливой мамой для 27 приёмных детей.

Министр также отметил незаурядные деловые качества, целеустремленность и административный талант в сочетании с неравнодушным отношением к работе и проницательной внимательностью к людям у Сухоруковой.

- Память о столь прекрасном человеке будет жить в очень многих сердцах близких, детей, воспитанников, друзей и коллег, - говорится в сообщении министра. - Скорбим вместе со всеми, кто знал Марину Александровну.

Напомним, в Калужской области уже третий день подряд обновляется рекорд по заболеваемоси коронавирусом. И третий день подряд фиксируются летальные случаи.