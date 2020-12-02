Обновленный бюст писателя Николая Островского откроют в Калуге 3 декабря

В четверг, З декабря, в 12:00 в Калуге состоится открытие бюста советского писателя Николая Островского рядом со зданием библиотеки для слепых на улице Поле Свободы, 36а. Об этом сообщил главный архитектор города Алексей КОМОВ. Мероприятие пройдет в рамках празднования 65-летия библиотеки, которая как раз носит имя писателя.

Сам бетонный бюст уже установлен, но пока закрыт защитной пленкой. Вот что рассказывал Комов несколько дней назад при установке бюста у библиотеки:

- Произведен монтаж отреставрированного бюста советскому писателю Николаю Островскому на территории библиотеки, носящему его имя. Установлен постамент, отделанный мраморной крошкой. В армированный канал, связанный с фундаментом внутри постамента залита бетонная смесь. Смонтирован на специальных штырях из арматуры, спрятанными внутрь канала, сверху сам бюст. Несколько дней бетон будет схватываться и набирать марку, после чего будет снята защитная плёнка с бюста и постамента и закреплена шрифтовая композиция, посвященная Николаю Островскому с годами жизни. Сзади на расстоянии от скульптурной композиции к открытию предполагается закрепить декоративный фон с изречениями легендарного писателя.

Монтаж обновленного бюста.

Как мы уже рассказывали, бюст случайно обнаружили в земле при замене коммуникаций в районе площади Маяковского сотрудники водоканала. Это произошло еще в июне 2019 года.

Таким бюст откопали летом 2019 года. Он пролежал в земле более 30 лет.

Позже стало известно, как он там оказался. В 80-е годы прошлого века бюст стоял в сквере рядом с калужским ГПТУ №3 – сейчас это профессиональное училище №3. Когда к учебному заведению начали делать пристройку, памятник стал мешать.

– Рабочие сказали: нам придется остановить стройку, - рассказывал в прошлом году газете «Весть» мастер производственного обучения училища Леонид ЦВЕТКОВ. - Стоит бюст, мешает. Как раз на том месте, где он стоял, делали пристройку спортзала. Там вырыли котлован. Было предложено спрятать бюст под фундамент. Куда рабочие его дели – это выяснилось только сейчас. Он был зарыт именно там, где его откопали. Из отдела по охране памятников тогда интересовались, куда пропал Островский. Но директор ГПТУ сказал, что не знает. Чтоб его перенести, средств много надо было. В то время никто не хотел этим заниматься. Таким образом, бюст товарища Островского превратился в памятник археологии.