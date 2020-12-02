Калужанин задолжал налогов более чем на 6 миллионов рублей

Жителя Калуги обвиняют в налоговом преступлении. По версии следствия, он сокрыл денежные средства компании, за счет которых должна была проводиться оплата налогов, сообщает в среду, 2 декабря, калужское региональное управление Следственного комитета.

- Помимо сбора доказательств по уголовному делу, следователем была проведена работа по возмещению ущерба, причиненного преступлением, в результате которой обвиняемый погасил задолженность, образовавшаяся перед налоговым органом, в размере 6 187 000 рублей, - отмечают в СК.

В ближайшее время дело рассмотрит суд. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

По уголовной статье мужчине грозит до трех лет лишения свободы.