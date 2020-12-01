1 декабря. День борьбы со СПИДом. Эпидемия продолжается.

По данным Всемирной организации здравоохранения на Земле живет более 40 млн. человек, инфицированных ВИЧ.

В Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2020 года общее количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди граждан РФ составило 1 465 102 человек (≈1% населения), из них многие уже умерли, в настоящее время проживает с диагнозом «ВИЧ-инфекция» 1 094 050 человек.

В 2019 году более 90 000 россиян узнали, что инфицированы ВИЧ, это - около 250 человек ежедневно.

Случаи заболевания выявлены во всех субъектах Российской Федерации. В 24 из них показатель заболеваемости превышает общероссийский, там проживает почти половина населения страны, на этих территориях за прошлый год было зарегистрировано две трети всех новых случаев ВИЧ-инфекции в РФ.

Пораженность ВИЧ-инфекцией на 01.01.2020 года составила 728,2 на 100 тыс.населения. 22 субъекта федерации являются наиболее пораженными (Иркутская, Свердловская, Самарская, Оренбургская, Челябинская обл. и др.)

ВИЧ-инфекций заболевают люди любого возраста, всё больше в эпидемию ВИЧ/СПИД вовлекаются граждане от 30 до 50 лет.

Если в 2001 году 87% ВИЧ-инфицированных узнали о своем диагнозе в возрасте 15-29 лет, то в 2019 году – 84% были впервые выявлены в возрасте старше 30 лет. Наиболее высокий уровень пораженности ВИЧ среди населения наблюдается в возрастной группе 30-44 лет! Стал доминирующим половой путь (65,5% в 2019 году), речь идет уже о генерализации эпидемии.

Растет число больных, умерших вследствие ВИЧ-инфекции, средний возраст умерших пациентов – 35–40 лет – это люди, завершившие образование, достигшие пика профессионального мастерства, активного трудоспособного и репродуктивного возраста. Ведущей причиной смерти среди этой категории больных остается туберкулез (часто присоединятся к ВИЧ-инфекции).

Ежегодно отмечается рост числа лиц, обследованных на ВИЧ-инфекцию, в том числе в рамках проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров . Так, в 2019 году сдали анализ крови на ВИЧ 41,9 млн. человек (28,5 % населения).

Большинство инфицированных ВИЧ россиян состоят на диспансерном учете у инфекционистов (более 70%), каждый второй получает антиретровирусную терапию (лечение от ВИЧ), среди принимающих лекарства значительна доля пациентов с неопределяемой вирусной нагрузкой (т.е. вируса в крови немного, а это значит - низкие риски передачи ВИЧ, сохранение здоровья и жизни больного).

Показатели заболеваемости и пораженности в Калужской области остаются в 2 раза меньше среднероссийских, однако эпидемиологическая обстановка на территории характеризуется как неустойчивая. В нашем регионе на 01.11.2020 года зарегистрировано более 3 900 случаев ВИЧ-инфекции среди жителей региона (около 1000 из них уже умерли, в том числе непосредственно от ВИЧ-инфекции - каждый третий, остальные - по иным причинам).

ВИЧ-инфекция в регионе активно распространяется среди общей популяции населения, случаи регистрируются во всех районах области.

За 10 месяцев 2020 года вновь выявлено 218 случаев заболевания. Граждане заражаются при незащищенных половых контактах и при употреблении наркотиков. Неблагоприятным фактором является преобладание полового пути передачи ВИЧ (более 60%), каждый четвертый инфицируется ВИЧ наркотическим путем . Остается неблагоприятная тенденция вовлечения в эпидемический процесс ВИЧ-инфекции лиц подросткового возраста.

После установления диагноза «ВИЧ-инфекция» в СПИД-центре осуществляется бесплатная диспансеризация и лечение в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи.

Подавляющее большинство ВИЧ-инфицированных состоят на диспансерном учета в СПИД-центре, наблюдаются врачами, регулярно проходят обследование, растет число лиц, получающих терапию от ВИЧ (антиретровирусные препараты).

Специалисты Центра напоминают, что в период пандемии covid-19 лицам, живущим с ВИЧ, необходимо следовать общепринятым мерам профилактики: мытье рук, кашлевая гигиена, масочный режим и самоизоляция. Работа врачей Центра с диспансерной группой пациентов продолжается с применением всех необходимых профилактических мер.

Своевременная диагностика ВИЧ-инфекции крайне важна для выявления заболевания на ранней стадии, это способствует сохранению жизни пациента, снижает риск передачи ВИЧ. Поэтому всем необходимо не менее одного раза в год обследоваться на ВИЧ-инфекцию.

В Калужской области созданы все условия для массового тестирования граждан на ВИЧ-инфекцию. Ежегодно обследуется около 20% населения области (за 10 месяцев 2020 года прошли тестирование более 199500 жителей области – это 19,8% населения региона).

Анализ на ВИЧ можно сдать бесплатно в СПИД-центре (Калуга, С.Разина, д.1, тел.8(4842)57-81-27) или в поликлинике по месту жительства.

Систематическое обследование на ВИЧ-инфекцию и соблюдение правил безопасного поведения (отказ от наркотиков, верность половому партнеру и использование презервативов) – вот первоочередные мероприятия каждого в борьбе с ВИЧ-инфекцией!

«Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД»,

Калуга, С.Разина, д.1,

регистратура 57-81-27,

спидцентр-калуга.рф; www.aids-kaluga.ru

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