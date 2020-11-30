В Калужской области пропал 35-летний мужчина с татуировкой на спине

В деревне Раздол Перемышльского района Калужской области пропал 35-летний Михаил СЕМКИН. Последний раз его видели в октябре, сообщил в понедельник, 30 ноября, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
По информации волонтеров, он также может находиться в поселке Молодежный Суворовского района Тульской области.
Приметы пропавшего Михаила Семкина:
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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