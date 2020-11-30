В Калужской области пропал 35-летний мужчина с татуировкой на спине

В деревне Раздол Перемышльского района Калужской области пропал 35-летний Михаил СЕМКИН. Последний раз его видели в октябре, сообщил в понедельник, 30 ноября, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

По информации волонтеров, он также может находиться в поселке Молодежный Суворовского района Тульской области.

Приметы пропавшего Михаила Семкина:

Татуировка на спине,

Рост – 176 см,

Нормального телосложения,

Русые волосы,

Карие глаза,

Зеленая куртка,

Серые спортивные штаны,

Черные кроссовки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.