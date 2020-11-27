В самый крупный водоем Калужской области выпустили более 60 тысяч мальков рыб

В пятницу, 27 ноября, в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» по экологической реабилитации Людиновского водохранилища проведено зарыбление озера. В Ломпадь выпущено более 46 тысяч толстолобика и белого амура, а также 17 тысяч щук.

Как пояснили в министерстве экологии и природных ресурсов Калужской области, толстолобик и белый амур являются холодоустойчивыми видами. Их традиционно используют в качестве мелиораторов водоемов, ликвидирующих их зарастание. Они хорошо растут в прудах при совместном выращивании с другими рыбами. А щуки будут способствовать оздоровлению фауны озера.

- Мальки специально выращивались в рыбхозах от одного до двух лет, - говорят в министерстве. - В этом возрасте молодняк наиболее хорошо приживается. Его запуск проведен при благоприятных погодных условиях.