В Калужской области ищут 16-летнюю девушку из Санкт-Петербурга

Еще 9 ноября в Санкт-Петербурге ушла из дома и пропала 16-летняя Софья СЕРГЕЕВА. В среду, 25 ноября, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга» сообщил, что она может находиться в Калужской области.

Приметы:

Рост: 160 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: зелёные

Волосы: чёрные

Особые приметы: рюкзак.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Также в Калужской области продолжаются поиски четверых мужчин: Сергея Куртенкова, Владимира Лукина, Григория Зайцева и Александра Мухина.