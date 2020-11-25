В Калужской области ищут 16-летнюю девушку из Санкт-Петербурга

Еще 9 ноября в Санкт-Петербурге ушла из дома и пропала 16-летняя Софья СЕРГЕЕВА. В среду, 25 ноября, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга» сообщил, что она может находиться в Калужской области.
Приметы:
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
Также в Калужской области продолжаются поиски четверых мужчин: Сергея Куртенкова, Владимира Лукина, Григория Зайцева и Александра Мухина.
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