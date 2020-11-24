Мишустин упростил привлечение инвестиций в Кондрово

Председатель правительства России Михаил МИШУСТИН во вторник, 24 ноября, подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Кондрово» в Калужской области.

Это решение позволит улучшить инвестиционный климат за счет предоставления налоговых льгот для резидентов ТОСЭР, что должно привлечь инвесторов, создать рабочие места, активизировать местный бизнес и повысить качество жизни в городе.

По словам губернатора Калужской области Владислава ШАПШИ, ТОСЭР является одним из наиболее действенных механизмов диверсификации экономики небольших моногородов. В Калужской области три компании ждали этого решения о создании ТОСЭР в Кондрово. Также подписаны пять соглашений о намерениях с инвесторами.

- Только по уже заключенным соглашениям планируется 1,2 миллиарда рублей инвестиций, - подчернкул Шапша. - Город получит 449 рабочих мест, которые не связаны с деятельностью градообразующих предприятий», - отметил глава региона.