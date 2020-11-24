В Калужской области разрешено проводить детские утренники в группах и классах

По итогам заседания рабочей группы регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции глава региона Владислав Шапша дал ряд указаний, касающихся возможности проведения массовых, культурно-развлекательных мероприятий в регионе в период с 1 декабря 2020 года по 15 января 2021 года.

Так, органам исполнительной власти, органам местного самоуправления области, государственным и муниципальным учреждениям необходимо отказаться от проведения корпоративных мероприятий в организациях общественного питания.

В целях стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки в закрытых помещениях запрещается проводить культурные, развлекательные мероприятия с массовым присутствием граждан, в том числе детские новогодние праздники («Новогодняя Елка»).

Исключение сделано для детских садов и школ, где новогодние утренники разрешено проводить внутри групп и классов. Придется отказаться и от традиционных мероприятий – хоровода и танцев вокруг елки.

Спектакли, концерты в закрытых помещениях должны проводиться с обязательным соблюдением социального дистанцирования (1,5 м), масочного режима и других санитарно-эпидемиологических требований.

Кроме того, культурные, развлекательные мероприятия с массовым присутствием граждан на открытых площадках (площади, парки, скверы, иные места, специально отведенные или приспособленные для массового присутствия граждан) должны проводиться с обязательным использованием средств защиты органов дыхания и соблюдением дистанции не менее 1,5 м.

Профильным ведомствам области также поручено усилить контроль за организациями общественного питания, в том числе ресторанами, кафе, столовыми, буфетами, барами, закусочными, оказывающими услуги общественного питания (включая индивидуальных предпринимателей), а также за ночными клубами (дискотеками) в части соблюдения социального дистанцирования (не менее 1,5 м) при оказании услуг, в том числе во время проведения массовых торжеств, банкетов, корпоративных мероприятий и других аналогичных мероприятий с массовой посадкой посетителей за объединенным столом в общем зале.