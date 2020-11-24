$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

В Калужской области разрешено проводить детские утренники в группах и классах

Опубликовано: 24.11.2020 13:16 0 424
В Калужской области разрешено проводить детские утренники в группах и классах

По итогам заседания рабочей группы регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции глава региона Владислав Шапша дал ряд указаний, касающихся возможности проведения массовых, культурно-развлекательных мероприятий в регионе в период с 1 декабря 2020 года по 15 января 2021 года.

Так, органам исполнительной власти, органам местного самоуправления области, государственным и муниципальным учреждениям необходимо отказаться от проведения корпоративных мероприятий в организациях общественного питания.

В целях стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки в закрытых помещениях запрещается проводить культурные, развлекательные мероприятия с массовым присутствием граждан, в том числе детские новогодние праздники («Новогодняя Елка»).

Исключение сделано для детских садов и школ, где новогодние утренники разрешено проводить внутри групп и классов. Придется отказаться и от традиционных мероприятий – хоровода и танцев вокруг елки.

Спектакли, концерты в закрытых помещениях должны проводиться с обязательным соблюдением социального дистанцирования (1,5 м), масочного режима и других санитарно-эпидемиологических требований.

Кроме того,  культурные, развлекательные мероприятия с массовым присутствием граждан на открытых площадках (площади, парки, скверы, иные места, специально отведенные или приспособленные для массового присутствия граждан) должны проводиться с обязательным использованием средств защиты органов дыхания и соблюдением дистанции не менее 1,5 м.

Профильным ведомствам области также поручено усилить контроль за  организациями общественного питания, в том числе ресторанами, кафе, столовыми, буфетами, барами, закусочными, оказывающими услуги общественного питания (включая индивидуальных предпринимателей), а также за ночными клубами (дискотеками) в части соблюдения социального дистанцирования (не менее 1,5 м) при оказании услуг, в том числе во время проведения массовых торжеств, банкетов, корпоративных мероприятий и других аналогичных мероприятий с массовой посадкой посетителей за объединенным столом в общем зале.

Опубликовано: 24.11.2020 13:16 0 424
Тэги: область
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Черных пятниц» много не бывает — Wink устраивает недельную распродажу
МегаФон предложил абонентам Калужской области новое качество голосовой связи
В главных ролях — ваши домашние любимцы: конкурс от «Ростелекома»
«Ростелеком» установил оборудование измерения температуры в Калужском областном драматическом театре
Гейминг нового уровня: «Ростелеком» и Huawei представляют роутер «Игровой» с искусственным интеллектом
Банк «Открытие» о сберегательных стратегиях
Сбер приглашает калужан принять участие в «Зеленом дне»
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
А по какой причине вы носите маску? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Флексопечать: основные преимущества
YOTA MISTRZ: комплект, созданный для профессионалов
Аккорды для игры популярных песен

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru