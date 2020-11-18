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Главы МО поддержали инициативу о создании общественных советов при больницах

Опубликовано: 18.11.2020 18:28 0 208
Главы МО поддержали инициативу о создании общественных советов при больницах

18 ноября председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев принял участие в заседании президиума Консультативного Совета глав районов и городских округов.
 
На нем он поднял вопрос о создании общественных Советов при крупных больницах региона. С этой просьбой к народным избранникам обратился губернатор области Владислав Шапша в ходе рассмотрения ситуации в Юхновской межрайонной больнице.
 
- Общественные Советы помогут оперативно решать актуальные вопросы и проблемы в сфере здравоохранения, обеспечат прозрачность принимаемых управленческих решений, - пояснил Геннадий Новосельцев.
 
Председатель предложил, чтобы в Советы на местах входили глава района и глава администрации района, депутат Законодательного Собрания от данной территории, главврач и активные, неравнодушные граждане.
 
Главы МО поддержали эту инициативу и выразили готовность возглавить Советы на местах.
 
Кроме того, на заседании был избран председатель президиума Консультативного Совета глав. Им стал председатель Обнинского Городского Собрания Геннадий Артемьев.
 
Под его руководством главы районов и городских округов обсудили и поддержали проекты законов, которые парламент рассмотрит завтра на заседании сессии.
 
Это изменения в Устав области в связи с поправками в Конституцию РФ, в региональное избирательное законодательство в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также новации в сфере межбюджетных отношений. 

 

Опубликовано: 18.11.2020 18:28 0 208
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