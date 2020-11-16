В Калужской области построят 91 новый фельдшерско-акушерский пункт

В понедельник, 16 ноября, на заседании регионального правительства в Калуге, которое в режиме видеоконференцсвязи провел губернатор Владислав ШАПША, обсуждался ход реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения в области.

Сейчас в Калужской области работает сеть из 35 медицинских учреждений. По словам министра здравоохранения Алана ЦКАЕВА, в проект модернизации из них включены 19 организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

При этом было выявлено три населенных пункта, в которых до врача нужно добираться больше шести километров: это деревня Маринки Жуковского района, деревня Дурово Малоярославецкого района и деревня Андреевское в Калуге. В них будут построены фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы).

- Всего по проекту модернизации запланировано строительство 91 ФАПа, трёх врачебных амбулаторий и одного кабинета врача общей практики, - подчеркивают в пресс-службе правительства. - Все они будут обеспечены медицинскими кадрами. Также в рамках реализации будет закуплено 2538 единиц оборудования, из них 704 - для переоснащения, 1834 - для дооснащения медицинских учреждений. Приобрести должны также 51 аппарат диагностики - КТ, МРТ, УЗИ и оборудование для рентгена. Помимо этого, гараж медицинских организаций пополнится 198 автомобилями.

- Нужно планировать расходы средств исходя из тех важнейших проблем, которые существуют, при этом не растягивать реализацию на три года, - поручил Владислав Шапша. - При хорошем подходе мы сможем привлечь дополнительные средства и получить результат.

Также речь шла о затянувшемся по вине тульского подрядчика строительстве ФАПов.

- Из-за недобросовестного подрядчика непростая ситуация была со строительством фельдшерско-акушерских пунктов. Сейчас по всем незаконченным объектам заключены новые контракты. К 23 декабря подрядчик обязуется установить все ФАПы, - заверил губернатор.