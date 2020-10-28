В Калужской области расторгли контракты на строительство ФАПов с тульским подрядчиком

Как мы уже рассказывали, в Калужской области по вине подрядчика затягивается строительство фельдшерско-акушерских пунктов. О проблеме на прошлой неделе сообщил губернатор Владислав ШАПША.

В среду, 28 октября, стали известны подробности.

Шесть государственных контрактов с подрядной организацией ООО «Инстрой» расторгнуты, по пяти контрактам сведения о недобросовестном поставщике внесены в реестр недобросовестных поставщиков, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

В настоящее время медицинскими учреждениями проводится работа по заключению государственных контрактов на установку ФАПов со следующим участником электронного аукциона.

По пяти объектам, в связи с отказом управления федеральной антимонопольной службы по Калужской области о внесении в реестр недобросовестных поставщиков подрядной организации ООО «Инстрой», проводятся новые торговые процедуры по определению поставщиков. Аукцион пройдет 2 ноября 2020 года.

Ожидается, что все объекты возведут до конца года.