В Калужской области тульская компания срывает сроки строительства ФАПов

В Калужской области затягивается строительство фельдшерско-акушерских пунктов. О проблеме во вторник, 20 октября, рассказал губернатор Владислав ШАПША.

- В сентябре мы открывали ФАП в деревне Березовка Малоярославецкого района, - отметил он. - Своими глазами видел, насколько это важное событие для людей. Открытия ФАПов ждут во многих районах Калужской области. И ведь деньги на это есть – средства федерального бюджета! Но сейчас из-за недобросовестных подрядчиков и отсутствия должного и своевременного контроля со стороны ответственных за это лиц строительство ФАПов в Калужской области затягивается. По нескольким объектам строительство еще даже не начиналось. А там, где работы уже ведутся, есть факты несоответствия требованиям технических заданий, изложенных в госконтрактах.

Как недавно сообщал Общероссийский народный фронт, до 1 декабря текущего года два подрядчика, выигравшие конкурсы, из Тульской и Калужской областей должны возвести новые здания фельдшерско-акушерских пунктов. На момент проведения общественного мониторинга тульский подрядчик не сдал ни одного построенного ФАПа из 23, в то время, как калужский подрядчик сдал 13 из 19, из которых прошли лицензирование и заработали лишь пять.

- Мониторинг показал низкое качество строящихся объектов тульской компанией, - прокомментировал ситуацию руководитель регионального исполкома ОНФ Дмитрий АФАНАСЬЕВ. - Активисты ОНФ зафиксировали факты использования не новых стройматериалов и очевидные нарушения при проведения строительно-монтажных работ. В результате чего мы попросили заказчиков по заключенным контрактам провести строительные экспертизы уже выполненных работ подрядчиком и в случае подтверждения их некачественного выполнения, предъявить штрафные санкции, а где это необходимо, начать процедуру расторжения контрактов. Юридические споры с компанией, в которой зарегистрировано 3 человека, а юридический адрес располагается в подвале жилого дома - это довольно длительная процедура. В то время, как люди продолжают ждать улучшения качества медицинской помощи. В итоге фельдшеры ФАПов вынуждены заказывать дрова для подготовки к зиме.

Фельдшеры заказывают дрова на зиму. 2020 год.

Владислав Шапша поручил региональному минздраву мобилизоваться и исправить ситуацию: активнее работать вместе с Федеральной антимонопольной службой.

- Мы не просто должны быстро отказываться от услуг недобросовестных компаний, которые не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства и подводят всех нас, - подчеркнул губернатор, - но еще в зачатке, на старте работы, выявлять подобных дельцов. Перестать нянчиться, не слушать обещания, а судить по делам и отстаивать интересы жителей области.